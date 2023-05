Deutsche Wirtschaft doch in die Rezession abgerutscht

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Das Statistische Bundesamt hat seine erste Schätzung zum Wirtschaftswachstum revidiert. Danach ist die deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2023 überraschend zurückgegangen.

Wiesbaden - Die deutsche Wirtschaft ist zum Jahresauftakt doch in die Rezession abgerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte von Januar bis März um 0,3 Prozent zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag überraschend mitteilte. Es revidierte damit seine ursprüngliche Schätzung von Ende April. Damals waren die Statistiker noch von einem Nullwachstum ausgegangen. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen Volkswirte von einer Rezession. Im vierten Quartal 2022 war die Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent gesunken.

„Das häufig verwendete Kriterium für eine technische Rezession ist erfüllt“, kommentierte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer die Entwicklung. „Die massiv gestiegenen Energiepreise haben im Winterhalbjahr ihren Tribut gefordert.“ Eine grundlegende Besserung sei nicht in Sicht, wie der Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex für den Mai signalisiere. (utz)