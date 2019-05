Deutsche Post sorgt für Preis-Hammer: „Größte Portoerhöhung aller Zeiten“

Insofern ist der Anspruch, eine Argumentation auf rein sachlicher Ebene führen zu wollen, dann doch so selbsttrügerisch wie der Wunsch, dass ab morgen alle Menschen gut sind.

Ich möchte vermuten oder vielmehr unterstellen, dass dies vermutlich nicht so ist, ebenso wie Sie hier ins Blaue vermuten, wie hoch der Kapitaleinsatz innerhalb der P&P BU in Deutschland tatsächlich ist, um 227 Mio. Euro im Q1/2019 zu erwirtschaften.

Sie gestatten dem „Laien“ dann doch eine naheliegende Frage: Sind Sie Wirtschaftsprüfer, der die Konzernzahlen der Deutschen Post AG eingesehen hat oder in High-Level-Funktion tätig und somit an der strategischen Steuerung der Kapitalströme innerhalb des Konzerns beschäftigt? 🤔

Mal davon abgesehen, dass der erste Beitrag schlicht deshalb gelöscht worden sein dürfte, weil er externe Links enthält, was nicht gestattet ist (deshalb könnte auch der zweite Beitrag bald weg sein), würde ich es bevorzugen, wenn wir auf einer rein sachlichen Ebene argumentieren.

227 Millionen Euro Gewinn klingt für den Laien erst einmal nach furchtbar viel. Allerdings muss man berücksichtigen, dass in diesem Unternehmensbereich vermutlich ein deutlich zweistelliger Milliardenbetrag an Kapital gebunden ist. Die Post veröffentlicht zwar nur eine Gesamtbilanz, die bei rund 50 Milliarden Euro liegt, und keine Bilanzen für die einzelnen Unternehmensteile - da der Umsatzanteil des deutschen Brief- und Paketgeschäfts aber ungefähr ein Viertel des Gesamtkonzernumsatzes beisteuert und dieser Bereich eher unterdurschnittlich Gewinn generiert (weil eben auch die Umsätze eher zu gering sind), ist davon auszugehen, dass die Bilanzbelastung mindestens bei einem Viertel liegen wird.

Für einen Kapitaleinsatz von dann also mindestens 13 Milliarden Euro - tendenzieller eher spürbar mehr - kommen am Ende gerade mal 227 Millionen Euro Gewinn heraus. Das ist dann doch sehr wenig, wenn man berücksichtigt, welche Kosten ein solcher Kapitaleinsatz eigentlich erzeugt und welche Gewinne andere Investitionen am Markt oft ermöglichen würden.