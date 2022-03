Deutsches Gastgewerbe erholt sich weiter, aber noch unter Niveau vor Corona-Krise

Das Gastgewerbe in Deutschland erholt sich weiter (Symbolbild) © Christophe Gateau / dpa

Das deutsche Gastgewerbe erholt sich weiter, liegt jedoch noch immer unter dem Niveau vor der Corona-Krise.

Wiesbaden - Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, stieg der Umsatz in der Branche, die Beherbergung und Gastronomie zusammenfasst, im Januar verglichen mit Dezember um 9,7 Prozent. Verglichen mit dem Lockdown-Monat Januar 2021 verdoppelte sich der reale Umsatz sogar (plus 107 Prozent).

Damit lag der Umsatz aber real weiterhin unter Vorkrisenniveau: Verglichen mit Februar 2020 stand ein Minus von 35 Prozent, wie die Statistiker mitteilten.



Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen konnten im Januar verglichen mit Dezember um 5,4 Prozent an Umsatz zulegen, im Vorjahresvergleich stand gar ein Plus von 193 Prozent - im Januar 2021 galt ein weitgehendes Beherbergungsverbot. In der Gastronomie stieg der Umsatz im Vormonatsvergleich um 11,6 Prozent und im Vorjahresvergleich um 83,9 Prozent.



