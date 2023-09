Deutschland: 2022 so viele Autos wie noch nie

Berufsverkehr © Gottfried Czepluch/Imago

Die Anzahl der Fahrzeuge in Deutschland steigt kontinuierlich an.

Wiesbaden in Deutschland - Im vergangenen Jahr kamen auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 583 Pkw, teilte am Dienstag das Statistische Bundesamt mit. Das ist ein neuer Rekordwert. Der Anteil der emissionsärmeren Elektroautos ist noch verschwindend gering.

In den vergangenen zehn Jahren stieg die Pkw-Dichte in Deutschland durchgehend, wie das Statistikamt mitteilte. 2012 waren noch 534 Pkw auf 1000 Einwohner gekommen. Die Zahl der zugelassenen Autos nahm dabei deutlich stärker zu als die Bevölkerung.



Grund ist auch der Trend zum Zweit- oder Drittwagen: Von 2012 bis 2022 stieg der Anteil der Haushalte mit zwei Pkw von 24,5 Prozent auf 27,0 Prozent und der Anteil der Haushalte mit drei oder mehr Autos von 4,1 auf 6,2 Prozent.



Dabei sind die regionalen Unterschiede sehr groß - in den westlichen Flächenländern ist die Pkw-Dichte sehr viel höher als in den Stadtstaaten mit dichtem ÖPNV-Netz. So kamen im Saarland im vergangenen Jahr 660 Autos auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, in Rheinland-Pfalz 634 und in Bayern 625 Pkw. In Berlin dagegen kamen 338 Pkw auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, in Hamburg 439 und in Bremen 443 Autos.



Die ostdeutschen Bundesländer hatten im vergangenen Jahr eine Pkw-Dichte, die unter dem bundesweiten Durchschnitt lag. Dort sei die Pkw-Dichte seit 2012 auch weniger stark gestiegen als in Deutschland insgesamt, erläuterten die Statistiker.



In absoluten Zahlen waren zum Stichtag 1. Januar 2023 rund 48,8 Millionen Pkw hierzulande zugelassen - auch das so viele wie nie. In den ersten acht Monaten dieses Jahres gab es rund 1,9 Millionen Neuzulassungen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg mitteilte. Das waren 16,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.



Der Wandel zur Elektromobilität schlägt sich in der Statistik noch kaum nieder: Zum Jahresanfang waren 2,1 Prozent der in Deutschland zugelassenen Pkw reine Elektroautos. Allerdings nimmt der Anteil kräftig zu: Am 1. Januar betrug er erst 1,3 Prozent.



Im August wurden laut KBA knapp 86.700 reine Elektroautos neu zugelassen, ein Zuwachs um fast 171 Prozent und „die mit Abstand höchste in diesem Jahr erreichte Wachstumsrate“, wie die Unternehmensberatung EY hervorhob. Der Marktanteil sei damit auf fast 32 Prozent gesprungen.



Dies sei aber „nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht“, erläuterte Autoexperte Constantin Gall von EY. „Denn es ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass viele Käufer noch in den Genuss der staatlichen Förderung für gewerbliche Kunden kommen wollten.“ Die Förderung ist zum 1. September ausgelaufen.



Gall erwartet in den kommenden Monaten ein „böses Erwachen“: eine deutliche Delle bei den gewerblichen Neuzulassungen von Elektroautos. Dazu komme ab Januar eine sinkende Fördersumme für private Käufer von E-Autos. ilo/pw