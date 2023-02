Deutschland: Anzahl der Fluggäste 2022 mehr als verdoppelt

Fluggäste am Berliner Flughafen BER (Symbolbild) © Christian Offenberg/IMAGO

Die Anzahl der Fluggäste in Deutschland hat sich 2022 wieder mehr als verdoppelt.

Wiesbaden in Deutschland - Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, nutzten im vergangenen Jahr mehr als 155 Millionen Menschen die 23 wichtigsten deutschen Verkehrsflughäfen. Die Zahl lag aber trotz des Anstiegs um 31,5 Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch aus dem Jahr 2019.

Im Vergleich zu 2021 betrug die Zunahme 111 Prozent. Im internationalen Verkehr gab es nach dem Wegfall der Pandemie-bedingten Einschränkungen sogar ein geringfügig größeres Plus von 112 Prozent, bei Inlandsflügen um 98 Prozent.

Verglichen mit dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 gab es vor allem bei Inlandsflügen einen deutlichen Rückgang um 59,5 Prozent. Im Auslandsverkehr fiel der Rückgang mit 28,3 Prozent wesentlich geringer aus.



Bei den Fluggastzahlen werden im Auslandsverkehr ein- und aussteigende Fluggäste betrachtet. Im Inlandsverkehr werden ausschließlich abfliegende Fluggäste berücksichtigt, um Doppelzählungen zu vermeiden. Der Transitverkehr ist in der Statistik nicht enthalten.



Bei der Luftfracht gab es nach dem Rekordjahr 2021 mit 4,9 Millionen Tonnen einen Rückgang um 6,7 Prozent. Dies sind jedoch 5,2 Prozent mehr als 2019. bk/pe