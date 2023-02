Deutschland bewirbt sich um Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde

Frankfurt am Main © Christian Ender/IMAGO

Deutschland will der Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde Amla werden.

Frankfurt am Main in Deutschland - „Als wichtigster Finanzplatz Kontinentaleuropas ist Frankfurt am Main hierfür der richtige Ort“, erklärte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstag in Berlin. Sein Ministerium schaltete als Teil der Bewerbung die Webseite www.amla-frankfurt.eu frei.

„Eine starke Amla braucht auch einen starken, glaubwürdigen und nachhaltigen Standort“, erklärte Lindner dazu weiter. Neben Frankfurt gibt es Interessensbekundungen bislang auch aus Paris, Wien, Madrid, Luxemburg und Vilnius.

Die neue Anti Money Laundering Authority (Amla) soll zukünftig unter anderem die nationalen Behörden besser koordinieren. In Deutschland hatte es hier unter anderem in Verbindung mit dem Wirecard-Skandal Vorwürfe gegen die nationalen Finanzaufsichtsbehörden gegeben. bk/mt