Deutschland: Das ist die beliebteste Farbe für Autos

Autos auf einem Parkplatz (Symbolbild) © Manuel Geisser/IMAGO

Bei der Farbwahl ihres Fahrzeugs sind die Autofahrer in Deutschland nicht besonders experimentierfreudig.

Berlin in Deutschland - „Mehr als drei Viertel (77,3 Prozent) der Käuferinnen und Käufer in Deutschland entscheiden sich für die Farben Grau/Silber, Schwarz oder Weiß“, erklärte der Verband der Automobilindustrie (VDA), der entsprechende Daten des Kraftfahrbundesamtes ausgewertet hat, am Dienstag. Demnach hat allerdings die Zahl der zugelassenen grünen Autos stark zugenommen, wenn der Anteil auch gering bleibt.

Die beliebteste Farbe ist weiterhin Grau/Silber: 30,8 Prozent der neuzugelassenen Fahrzeuge wiesen sie auf - das sind noch einmal 0,9 Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr. Auf Platz zwei liegt laut VDA Schwarz mit 26,3 Prozent und einem Plus von 1,7 Prozentpunkten. Der Anteil weißer Autos bei den Neuzulassungen sank hingegen um 1,2 Prozentpunkte auf nunmehr 20,2 Prozent.

Bei den bunten Farben legte Grün zu. „Zwar macht Grün lediglich 2,2 Prozent der Neuzulassungen aus, der Blick auf die absoluten Zahlen zeigt jedoch einen Anstieg um 25,7 Prozent“, erklärte der VDA. Die beliebteste bunte Autofarbe ist weiterhin Blau mit einem Anteil von 9,9 Prozent, gefolgt von Rot mit 5,8 Prozent.



„Viele Pkw-Käuferinnen und -käufer denken bei ihrer Farbentscheidung mutmaßlich bereits an den Wiederverkauf in einigen Jahren und rechnen sich den besten Wert bei einer aktuell sehr beliebten Farbe aus, also Schwarz, Weiß und Grau/Silber“, vermutet der Verband. „Damit unterliegt die Farbwahl einem sich selbst verstärkenden Effekt.“ pe/bk