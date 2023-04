Deutschland: Eier-Preise im Vergleich nur moderat gestiegen

Eier im Eierkarton (Symbolbild) © A. Schauhuber/McPHOTO/IMAGO

Im Vergleich zu anderen Lebensmitteln, deren Preis in Deutschland innerhalb eines Jahres um über ein Fünftel gestiegen ist, hat sich der Eier-Preis nur moderat erhöht.

Wiesbaden in Deutschland - Er kletterte im Februar im Vorjahresvergleich um 16,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden kurz vor Ostern mitteilte. Lebensmittel insgesamt verteuerten sich dagegen um 22,3 Prozent.

In anderen EU-Staaten war die Entwicklung genau anders herum: Dort stiegen die Lebensmittelpreise im Schnitt um 19,5 Prozent, die für Eier dagegen um 31,1 Prozent, also um knapp ein Drittel. In Tschechien kosteten Eier im Februar sogar fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor, und auch in Ungarn und der Slowakei waren die Preissteigerungen deutlich höher als in Deutschland. ilo/hcy