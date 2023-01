Deutschland: Gasverbrauch 2022 um 14 Prozent zurückgegangen

Abgasemission einer Gasheizung (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/IMAGO

Der Gasverbrauch in Deutschland ist 2022 stark gesunken.

Bonn in Deutschland - Der Jahresverbrauch lag 14 Prozent unter dem Durchschnitt der vorherigen vier Jahre, wie die Bundesnetzagentur in Bonn am Freitag mitteilte. Die Industrie verbrauchte demnach 15 Prozent weniger, private Haushalte und kleinere und mittlere Unternehmen zwölf Prozent.

Das Gas kam den Angaben zufolge im vergangenen Jahr erstmals zum Großteil aus Norwegen (33 Prozent). Nur noch 22 Prozent kamen aus Russland. 2021 hatten russische Gasimporte noch über die Hälfte des deutschen Bedarfs gedeckt. Ab Juni reduzierten sich die Lieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 jedoch erheblich, seit Anfang September fließt gar kein Gas mehr durch die Leitung von Russland nach Deutschland.

„Die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland konnten teilweise durch zusätzliche Importe, unter anderem über die Niederlande, Belgien und aus Norwegen kompensiert werden“, erklärte die Bundesnetzagentur. Für die Sicherung der Versorgungslage sorgte jedoch auch der geringere Verbrauch, insbesondere in den Monaten Oktober bis Dezember. Die Bonner Behörde betont, dass die im Allgemeinen milden Temperaturen der Wintermonate „einen großen Einfluss auf den Gasverbrauch hatten“. pe/cha