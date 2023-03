Deutschlands Gesundheitssystem krankt - andere EU-Staaten zeigen, wie es laufen sollte

Von: Patrick Freiwah

Im Gesundheitswesen gibt es in Deutschland Missstände. Ein Vergleich zeigt, woran das System hierzulande krankt. Gelingt mit der elektronischen Patientenakte die Wende?

Berlin/München - Deutschland war einst eine große Wohlstandsnation und auch aus sozialen Gesichtspunkten Vorbild für zahlreiche andere Länder. Jedoch hat sich dieser Nimbus offenbar in Luft aufgelöst, denn in einigen wichtigen Bereichen scheint der Anschluss verlorengegangen zu sein. Die Auswirkungen der Energiekrise sind hierbei ein neueres Phänomen, schon länger schlägt dagegen die Privatisierung in Bereichen wie dem Gesundheitswesen ins Gewicht.

So kam es, dass bei der medizinischen Versorgung längst nicht mehr nur der Patient bzw. die Patientin im Vordergrund steht, sondern stets auch die ökonomische Komponente im Hinblick auf Kosten und Ertrag mitschwingt, wenn es um die optimale Heilung geht. Auch das ist ein Grund dafür, dass in deutschen Krankenhäusern immer wieder vor „unhaltbaren Zuständen“ gewarnt wird.

Gesundheitssystem: Reform mit elektronischer Patientenakte (ePA)

Zu was für Problemen das führt, ist seit Jahren an auf Effizienz getrimmten Krankenhäusern und Arztpraxen zu erkennen, damit einher gehen immer höhere Ausgaben der Krankenkassen, die Reduzierung von stationären Angeboten und überfordertes Pflegepersonal aufgrund stetig wachsender Aufgabenbereiche. Das soll sich jedoch schon bald ändern: Gesundheitsminister Karl Lauterbach plant eine Reform des Gesundheitswesens - und ein wesentlicher Bestandteil ist die elektronische Patientenakte.

Als Vorbild für unser Gesundheitswesen der Zukunft taugen Länder wie Dänemark, Schweden oder auch Estland: Bürger und Bürgerinnen haben eine eigene, digital abgespeicherte Patientenakte, auf der sämtliche wichtige Informationen bezüglich der eigenen Leidensgeschichte abgespeichert sind. Die Daten befinden sich gebündelt auf einer Plattform, anhand einer persönlichen Identifikationsnummer sind sie schnell abrufbar, während hierzulande aufwändige Prozesse erforderlich sind. Im Falle einer Einwilligung haben auch Ärzte, Apotheken und weitere medizinische Einrichtungen darauf Zugriff.

Vor zwei Jahrzehnten kündigte die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt an, dass das Gesundheitswesen hierzulande digitalisiert werden solle. Der Unterschied zu den Ländern, in denen die Umsetzung von analog auf digital offenkundig reibungslos funktioniert hat: Der bürokratische Aufwand ist deutlich niedriger.

Elektronische Patientenakte gibt es auch in Deutschland - was sich nun ändern soll

Ein Grund dafür ist laut eines Berichts bei T-Online, dass hierzulande Zeit und Geld dafür verschwendet wird, Diagnosen von Patienten zu verschriftlichen, die anderswo bereits gestellt wurden und auch sonst viel unnötiger Mehraufwand vollzogen wird. Im Umkehrschluss dürfte das auch bedeuten, dass viele Erkrankte aufgrund eines Leidens verschiedene Spezialisten konsultieren - und dies enorme Kapazitäten verschlingt.

Allerdings ist es nicht so, dass die elektronische Patientenakte (Abkürzung: ePA) in Deutschland erst noch eingeführt werden muss: Sie gibt es bereits seit 2021, als freiwilliges Angebot für die über 70 Millionen gesetzlich versicherten Menschen. Jedoch wird diese Möglichkeit lediglich von einem Bruchteil genutzt, was sich anhand eines Umkehrverfahrens in der Zukunft jedoch ändern soll: Das erklärte Ziel ist ambitioniert: Bis 2025 sollen rund 80 Prozent aller gesetzlich Versicherten in der Bundesrepublik eine elektronische Akte haben.

Karl Lauterbach bei einer Bundespressekonferenz: Der Bundesgesundheitsminister möchte das deutsche Gesundheitssystem optimieren.

Die wichtigste Maßnahme bei diesem Plan: Die digitale Patientenakte soll nicht mehr von den Versicherten angefordert werden, vielmehr wird sie in Zukunft jede Person automatisch erhalten – sofern kein Widerspruch erfolgt. Bei der ab 2024 geplanten E-Akte gibt es allerdings zahlreiche Stimmen, die im Hinblick auf Datenschutz teils große Bedenken haben.

E-Akte: Datenschutz bei Digitalisierung im Gesundheitswesen als Streitpunkt

Ein wichtiger Punkt ist bei der Reform im Gesundheitssystem die Frage nach der Verfügbarkeit für Forschungszwecke. Denn nach Lauterbachs Absichten sollen die Daten der elektronischen Patientenakte auch der Wissenschaft und Industrie zugespielt werden. Das sei für die beheimateten Unternehmen wichtig, um im weltweiten Wettbewerb bei Forschung und Innovationen gegenüber Ländern wie den USA nicht vollends zurückzufallen.

Der maßgebliche Faktor wird hierbei sein, dass Versicherte einerseits gegen die Nutzung ihrer persönlichen Daten für Forschungszwecke auf Wunsch widersprechen können. Andererseits sollen sie wenn überhaupt nur anonymisiert Verwendung finden, um einen möglichen Datenmissbrauch auszuschließen bzw. die Gefahr hierfür zu reduzieren.

Dass das Unterfangen für das Bundesgesundheitsministerium von Lauterbach jedoch nicht einfach wird, zeigt der Gegenwind, der bereits kurz nach Bekanntgabe der neuen Strategie aus dem Lager der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) kommt.

Lauterbach plant digitale Patientakte: Kassenärztechef nennt Vorhaben „unreif“

Kassenärztechef Andreas Gassen kritisiert die Digitalisierungsstrategie des Gesundheitsministers scharf. Dessen Vorgehen zur Einführung der elektronischen Patientenakte erinnere „fatal“ an das Scheitern der vergangenen Jahre, als „völlig unrealistische Zeithorizonte“ genannt worden seien, erklärte er im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Zwar wolle Gassen „konstruktiv“ an einer funktionierenden Lösung für die elektronische Patientenakte mitarbeiten. Jedoch lässt der 60-jährige Funktionär wissen: „Wir lehnen aber unreife und unabgestimmte Konzepte ab.“ Ihm zufolge befinde sich die digitale Infrastruktur hierzulande in der „informationstechnologischen Steinzeit“, das bisherige Scheitern der Digitalisierung im Gesundheitswesen liege seiner Meinung nach an fehlenden „vernünftigen, funktionierenden und skalierbaren softwarebasierten Lösungen“. Vielleicht würde sich Nachhilfe bei Ländern wie Dänemark anbieten, um derartige Missstände aufzuarbeiten. (PF)