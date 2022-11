Abschöpfung von Gewinnen im Energiesektor: Wen sie trifft – und wen nicht

Von: Matthias Schneider

Windkraftanlagen verschiedener Hersteller drehen sich in einem Windpark. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Die Bundesregierung setzt die EU-Ziele zur Abschöpfung von übermäßigen Gewinnen im Energiesektor um. Die Ergebnisse könnten recht mager ausfallen.

Berlin – Die EU-Mitglieder sollen die sprudelnden Gewinne der Energieerzeuger anzapfen. Doch die großen Profiteure der fossilen Krise bekommt man damit nicht zu fassen.

Übergewinne im fossilen Energiesektor sollen zusätzlich besteuert werden

Das Bundesfinanzministerium will den Übergewinnen im fossilen Energiesektor ans Leder. Konkret sollen, wie der Merkur aus Kreisen des Ministeriums erfuhr, Jahresgewinne, die über dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021 liegen, in den Jahren 2022 und 2023 mit zusätzlichen 33 Prozent besteuert werden. Doch in Deutschland dürfte der Effekt überschaubar bleiben: Das Finanzministerium erwartet Einnahmen von gerade einmal einer Milliarde Euro.

Weshalb, erklärt Tobias Federico, Geschäftsführer der Energieberatungsagentur Energy Brainpool: „Die deutschen Händler haben vor allem Kontrakte für russisches Gas geschlossen – zahlen jetzt also drauf.“ Die Ersatzbeschaffung ist auch kein sonderlich lohnendes Geschäft: „Die kurzfristigen, teuren Importe aus den USA und Katar bringen den deutschen Händlern normale Margen, die Übergewinne werden bei den Exporteuren in New York und Doha verbucht, können also nicht von uns besteuert werden.“ Darum komme man aber nicht herum: „Die Importpreise müssen wir bezahlen, weil wir durch den Ausfall der russischen Lieferungen im internationalen Wettbewerb mit anderen Abnehmern stehen.“

Deutlich interessanter könnte der Blick auf die sprudelnden Gewinne des französischen Öl- und Gasriesen Total sein. Der noch profitablere Konkurrent Shell dürfte Dank Sitz in London verschont bleiben. Grundsätzlich hält Federico die Steuer aber für sinnvoll: „Die Besteuerung von Übergewinnen macht mehr Sinn als das Abschöpfen von Zufallsgewinnen: Damit trifft es nur die Unternehmen, die unterm Strich verdienen und nicht die, die etwa auch Verluste aus dem Gasgeschäft haben. Außerdem sind die Auswirkungen auf den Markt geringer.“

Am Strommarkt sollen 90 Prozent der Erlöse abgeschöpft werden

Ganz anders der geplante Eingriff am Strommarkt. Das Wirtschaftsministerium will pauschal 90 Prozent der Erlöse in der Stromerzeugung abschöpfen, die über einem historischen Referenzwert liegen. Die teuren Gas- und Steinkohlekraftwerke sind ausgenommen, um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Die EU hatte einen festen Preis pro Megawattstunde angegeben, der aber den äußerst unterschiedlichen Erzeugungskosten nicht gerecht wurde.

Neben Braunkohle und Kernkraft will man in Brüssel auch bei den Erneuerbaren Energien abschöpfen. In Deutschland wird der technologiespezifische EEG-Fördersatz plus eine Sicherheitsmarge als Grenze für die Abschöpfung angesetzt. Die nach der Abschöpfung verbleibenden zehn Prozent Zusatzerlös sollen Anreize schaffen, die Kraftwerke in Zeiten geringen Angebots hochzufahren – um das Netz zu stabilisieren.

Biogas-Hersteller kritisiert Plan des Wirtschaftsministeriums

„Die Bereitstellung von flexibler Leistung kostet aber Geld: Man braucht große Speicher für das Biogas sowie die erzeugte Wärme, außerdem verschleißen die Kraftwerksblöcke dann schneller“, erklärt Stefan Rauh, Geschäftsführer beim Fachverband Biogas. Die Branche sieht sich angesichts gestiegener Betriebskosten ihrer Investitionskraft beraubt: „Wenn die Erlöse abgeschöpft werden, verzichten die Betreiber auf Investitionen und lassen die Anlagen einfach durchlaufen oder drosseln sogar die Leistung – sie haben also nicht die gewünschte dämpfende Wirkung in Hochpreiszeiten auf dem Strommarkt.“

Auch für Tobias Federico werden aus Brüssel die falschen Signale gesendet: „Würde man dem Markt freien Lauf lassen, würden die hohen Erlöse zu einem Ausbau der Erneuerbaren und damit langfristig günstigeren Preisen führen. Diese Chance wurde jetzt vertan.“