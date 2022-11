Energiewende: Chemieindustrie fordert Tempo – außergewöhnliche Allianz soll helfen

Von: Matthias Schneider

Grüner Wasserstoff kann in Zukunft dabei helfen, die Industrie umweltfreundlicher zu gestalten. © Sylvio Dittrich/Imago

Die grüne Energiewende soll Unabhängigkeit und günstige Preise schaffen. Doch laut der bayerischen Chemieindustrie fehlen die passenden Bedingungen.

München – Dyneon, Vinnolit, Wacker Chemie, OMV, Clariant, Borealis, Linde, Alzechem und Infraserv: Diese Namen stehen im Südosten Bayerns für tausende gut bezahlte Arbeitsplätze – und rund zehn Prozent des bayerischen Energieverbrauchs. Doch angesichts der hohen Preise stellen sich Grundsatzfragen: „Ohne eine grüne, bezahlbare Energieversorgung gibt es keine guten Bedingungen für weitere Investments“, sagt Stefan Henn. Damit drückt der Energieverantwortliche des Wacker-Werks Burghausen recht diplomatisch aus, was der gesamten Branche Kopfzerbrechen bereitet. Hoffnung machen die sportlichen Ausbauziele der Bundesregierung – doch es hakt vor allem beim Transport:

„Der Energiebedarf wird sich bis 2050 verdoppeln – der Netzentwicklungsplan ist darauf nicht vorbereitet“

„Bis 2050 wird sich der Energiebedarf des Chemiedreiecks verdoppeln – der aktuelle Netzentwicklungsplan ist darauf nicht vorbereitet“, erklärt Serafin von Roon, „Deshalb wollten wir klären, wann die Industrie wie viel Energie benötigen wird und wie wir sie bereitstellen können.“ Von Roon, Geschäftsführer der Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft, leitet das Forschungsprojekt Trans4In, in dem für das Chemiedreieck Wege aus der fossilen Krise gezeigt werden.

Denn, so sind sich Branche und Netzbetreiber einig: Unter den aktuellen Bedingungen ist die Energiewende in der Industrie zum Scheitern verurteilt.

„Wir stehen vor einem Henne-Ei-Problem“, sagt Robert Pflügl, Geschäftsführer Kunden und Energiewirtschaft beim Netzbetreiber Bayernwerk, der das Chemiedreieck ans Stromnetz anbindet. „Verschiedene zusätzliche 110-Kilovolt-Leitungen sind erforderlich und voraussichtlich ab 2030 auch eine große 380-kV-Leitung. Diese Leitungen haben bisher mindestens fünf bis zehn Jahre Vorlaufzeit – und sind teuer. Hierzu brauchen wir möglichst schnell Planungs- und Investitionssicherheit.“

Wasserstoff soll zukünftig Erdgas ersetzen - doch wer produziert und kauft es?

Sorgen, die auch Richard Unterseer, Bereichsleiter Netzmagement beim Gasnetzbetreiber Bayernets beschäftigen: „Wir erwarten, dass perspektivisch 5,5 Terawattstunden Wasserstoff das heute verbrauchte Erdgas ersetzen werden. Stand heute wissen wir aber weder, wer den Wasserstoff produzieren, noch wer ihn kaufen wird.“ Im Peißenberger „Klimapark“ Wasserstoff unterdessen aus Klärschlamm produziert werden.

Deshalb ist das Projekt für die Logistiker enorm wichtig: Bayernwerk liefert fast jede zehnte Kilowattstunde Strom in diese Region, gleiches gilt für Bayernets in Sachen Erdgas.

„Henne-Ei-Problem“: Weder Netzbetreiber noch Unternehmen können in Vorleistung gehen

„Im Grunde gilt es, das Henne-Ei-Problem zu lösen“, erklärt auch Serafin von Roon. „Die Gespräche haben klar gezeigt, dass weder die Netzbetreiber noch ein einzelnes Unternehmen das wirtschaftliche Risiko für die nötige Anbindung tragen und hier in Vorleistung gehen können. Ein Teil des Risikos könnte durch eine Beauftragung des Staates zum Bau der Leitungen übernommen werden und beide Parteien könnten planungssicher arbeiten und in die Umsetzung kommen“, so der Wissenschaftler.

Denn selbst risikofreudige Investoren könnten den Ausbau aktuell nicht stemmen: „Wir haben hier ein reguliertes Geschäft mit einer verhältnismäßig geringen Rendite. Bei derzeit steigenden Zinsen wird es schwierig werden, Investoren zu finden“, erklärt Stromnetz-Fachmann Robert Pflügl. „Wenn der Staat Investoren dafür anlocken will, müsste er die Regulierung ändern.“

Entscheidungen, die schnell getroffen werden müssen: „Wir bekommen zur Zeit pro Monat Anträge für etwa 6.000 neue Photovoltaikanlagen, üblicherweise waren es um die 1.000. Durch das Osterpaket der Ampel-Regierung erwarten wir bis 2030 zusätzliche 40 Gigawatt Grünstrom – allein in unserem Netz. Das ist die Leistung von 30 großen Atomkraftwerken wie Isar II“, so Pflügl.

Risikofreudige Investoren bräuchten schnellen Netzausbau - der soll jedoch langsam geschehen

Dafür braucht es einen schnellen Netzausbau – das ist vom Gesetzgeber aber so nicht vorgesehen: „Der Netzausbau soll von Behördenseite bisher in möglichst kleinen Schritten passieren, um die Kosten für die Wirtschaft gering zu halten“, erklärt Pflügl.

In der aktuellen Lage ein Schildbürgerstreich: „Wir müssten das Netz jetzt aber so schnell wie möglich ausbauen, um den günstigen grünen Strom schnell zu den Unternehmen zu bringen“, so Pflügl.

Was bleibt, ist das Problem der Volatilität: „Wir werden bei Strom und Wind immer Schwankungen haben – darauf muss die Industrie langfristig reagieren.“ Doch auch Speicher können helfen: „Wenn wir große Speicher haben, die bei Starkwind die Überschüsse eines Wind- oder PV-Parks aufnehmen, kann das den Bau einer größeren Leitung ersetzen – und damit Netzentgelte sparen.“ Doch auch hier dürfen die Netzbetreiber aus regulatorischen Gründen nicht tätig werden.

„Durch das Osterpaket bekommen wir bis 2030 zusätzlich 40 Gigawatt Grünstrom – die Leistung von 30 großen AKW“

Auch Bayernets-Netzmanager Richard Unterseer hat schon Pläne, wie er das Chemiedreieck bald mit grünem Gas versorgen will. „Wir erwarten, dass wir um 2032 eine erste Leitung Richtung Norden anschließen können, von wo es dann wahrscheinlich Wasserstoff aus den Windparks gibt“, so Unterseer.

„Für den gleichen Zeitraum hat uns Österreich signalisiert, dass wir eine Leitung Richtung Osten bekommen können.“ Denn vor allem die Ukraine gelte wegen ihrer riesigen Flächen als Hoffnungsträger für grünen Wasserstoff. „Außerdem gibt es dort bereits große Leitungen, über die bisher russisches Gas floss“, so Unterseer. Dazu könnte es Energie aus Italien, beziehungsweise Nordafrika geben. „Wichtig ist, viele verschiedene Quellen zu erschließen.“

Und auch in Bayern müssten für Gas im Gegensatz zum Strom erst mal keine Leitungen gebaut werden: „Wir haben das Glück, dass wir in der Region mehrere parallele Leitungen haben. Bei Bedarf können wir also einzelne Leitungen umwidmen.“

Energiewende kann laut Bayernets-Netzmanager nicht nur mit Strom gelingen

Denn es wird jahrelang eine Parallelstruktur brauchen: „Die Unternehmen stellen ja nicht von heute auf morgen auf Wasserstoff um – da hat jeder seine eigenen Erneuerungszyklen. Je besser wir diese kennen, desto besser und effizienter können wir unser Netz umbauen.“ Den Anfang soll ein lokales, geschlossenes Netz in Burghausen machen.

Unterseer ist sich sicher, dass die Energiewende nicht nur mit Strom gelingen wird: „Wasserstoff kann im Netz gespeichert werden – die Energiemenge in den Leitungen kann bei Bedarf durch höheren Druck um 80 Prozent erhöht werden.“ Grundsätzlich kann eine Gasleitung deutlich mehr Energie bereitstellen als eine vergleichbare Stromtrasse. Außerdem: „Die Verluste im Stromnetz bewegen sich im Prozentbereich, beim Gasnetz sind es eher Promille.“ Damit lässt sich auch in weiter Entfernung erzeugte Energie in Bayern nutzen.

„Die Unternehmen wollen klimaneutral werden und es ist technisch auch möglich, sie rund um die Uhr mit genügend grüner Energie zu versorgen“, fasst Wissenschaftler Serafin von Roon das Ergebnis der Studie zusammen. „Aber die Entscheidungen dafür müssen, angesichts der langen Bauzeiten ist das nicht optional, heute schon getroffen werden.“

Markus Born, Geschäftsführer des Verbandes der chemischen Industrie in Bayern, gießt jedoch Wasser in den Wein: „Wir wollen gern klimaneutral werden. Aber damit wir die Elektrifizierungsprozesse durchführen können, brauchen wir bis zum Jahr 2050 durchgehend einen Industriestrompreis von vier Cent pro Kilowattstunde.“