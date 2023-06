Deutschland importiert immer mehr Kohle aus Kolumbien – und schadet dort der Umwelt

Von: Robert Wallenhauer

Um Deutschlands Energiebedarf zu decken, wird immer mehr Kohle aus Kolumbien importiert. Die Anwohner der größten Mine Kolumbiens leiden unter deren Auswirkungen auf die Natur und ihre Gesundheit.

München/La Guajira – Deutschland und Kolumbien wollen die Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft vorantreiben. Doch im Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine und Deutschland fing an, nach und nach weniger Rohstoffe zur Energiegewinnung aus Russland zu beziehen. Um den Energiebedarf zu decken, importiert Deutschland deshalb Kohle aus Kolumbien. Der Import hat sich 2022 mehr als verdoppelt.

El Cerrejón in Kolumbien: Die größte Kohlemine in Lateinamerika. © ZUMA Wire/Imago

Ein großer Teil der kolumbianischen Steinkohle kommt aus der Riesen-Mine El Cerrejón. Anwohner kennen den Tagebau auch unter seinem Spitznamen: „Monster“. Eigentümer des Monsters ist der Schweizer Konzern Glencore. Der größte Bergbau und Rohstoffhandel-Konzern der Welt übernahm die Mine nur kurze Zeit bevor Russland die Ukraine angriff, berichtet die Deutsche Welle.

Für das Unternehmen war das ein gelegener Zeitpunkt: Als im Juli 2022 die Kohlepreise in die Höhe schossen, profitierten die Schweizer. Der Preis stieg kurzzeitig auf 400 US-Dollar pro Tonne an. Momentan liegt er bei 107 US-Dollar pro Tonne – auf demselben Preisniveau wie 2021.

Anwohner beschweren sich über kolumbianische Kohlemine

Doch vor Ort wird der Tagebau scharf kritisiert. Das Gebiet um die Mine wird von Ureinwohnern, den Wayuu, bewohnt. Einige Familien müssen umsiedeln, weil der Bergbau immer näher kommt. Die Kindersterblichkeit nahm in vergangenen Jahren stark zu, berichtet die Deutsche Welle: „Dafür verantwortlich ist der Wassermangel, weil Flüsse und Bäche kontaminiert oder ausgetrocknet sind. Und der Mangel an Lebensmitteln, weil dort, wo die indigenen Gemeinden ihr Gemüse angebaut haben, jetzt Kohle gefördert wird. Die Kinder, die überleben, haben Hautausschlag und Atemwegserkrankungen wegen der Feinstaubbelastung, all das haben wird auch vor Gericht nachgewiesen“, sagte die Menschenrechtsanwältin Rosa María Mateus Parra.

Anwohner bemängeln, dass von dem Geld, dass der Konzern verdient, zu wenig in der Region bleibe. „Heute, nach Jahrzehnten Bergbautätigkeit durch das Unternehmen Cerrejón, dessen alleiniger Eigentümer heute Glencore ist, sind die Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft, auf das kulturelle und soziale Leben dieser Gebiete verheerend“, sagt Aktivistin Jakeline Romero Epiayú von einer Wayuu-Frauenrechtsorganisation der Deutschen Welle.

Das Unternehmen widerspricht den Vorwürfen der Anwohner auf Anfrage der Deutschen Welle: Der Bergbau mache 46 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Region La Guajira aus. Mehr als 61 Prozent der 12.000 Beschäftigten kommen aus der Region. Eine andere Aktivistin aus der Region beschreibt die Arbeitsbedingungen in der Mine jedoch so: Im Tagebau gäbe es zwei Schichten: Die erste gehe von 6 bis 18 Uhr abends, die Nachtschicht von 18 bis 6 Uhr morgens. Die Arbeiter schlafen kaum, sie werden durch den Staub krank. „Wenn sie wegen einer Krankheit auf eine Abfindung pochen, müssen sie das einklagen, nie kommt es von der Firma selbst.“