Deutsche Bahn und EVG setzen Tarifverhandlungen fort

Deutschland-Ticket: Pro Bahn rechnet mit überfüllten Zügen in Sommerferien

Überfüllter Zug (Symbolbild) © Dirk Sattler/IMAGO

Wegen des Deutschland-Tickets geht der Fahrgastverband Pro Bahn davon aus, dass in den Sommerferien viele Zügen zu Ausflugszielen überfüllt sind.

München in Deutschland - „Schon heute sind viele dieser Züge voll bis übervoll“, sagte der Ehrenvorsitzende von Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Das vor zwei Monaten eingeführte Deutschland-Ticket kostet 49 Euro.

Eine dringend notwendige Aufstockung der Verbindungen auf stark genutzten Strecken sei aber nicht möglich, sagte Naumann. „Die Bahn kann ihre Verbindungen nicht ausbauen, da es sowohl an Waggons und Personal fehlt, zudem würden die Bahnsteige für längere Züge nicht ausreichen.“



Der Pro-Bahn-Ehrenvorsitzende zieht zum Deutschland-Ticket eine gemischte Bilanz. Vor allem „frühere Abonnenten und regelmäßige Bahnfahrgäste“ seien auf das 49-Euro-Ticket umgestiegen und führen damit nun meistens günstiger. Doch das Ticket habe „nicht zu einer großen Verkehrsverlagerung vom Auto auf die Schiene geführt“, bilanzierte Naumann.

Hauptgrund dafür sei das mangelnde Angebot außerhalb größerer Städte und in ländlichen Gebieten. Das Streckennetz sei oft ungenügend, zudem führen Busse und Bahnen zu selten und nur in großen Zeitabständen, kritisierte Naumann.



Er forderte von der Politik dringend einen Ausbau des Bahnangebots. „Über den Preis gewinnt man keine neuen Kunden, sondern nur über ein besseres Angebot“, sagte er. Zudem müsse der Autoverkehr über höhere Parkkosten und City-Maut-Gebühren verteuert werden. „Ohne Einschränkungen beim Autoverkehr kommt es zu keiner Verkehrsverlagerung.“

Kritisch bewertet Naumann die unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer bei den Zusatzkosten für Fahrräder, Zusatztickets für die erste Klasse oder Vergünstigungen für Studenten. Hier sei eine einheitliche bundesweite Regelung erforderlich, sagte Naumann. Außerdem hätten die Verkehrsunternehmen es versäumt, das Ticketsystem zu digitalisieren. „Immer noch gibt es Tickets sowohl digital als auch auf Papier. Hier wurde die digitale Transformation versäumt“, kritisierte er. ck/

Deutsche Bahn und EVG setzen Tarifverhandlungen fort

Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) setzen am Mittwoch ihre Tarifverhandlungen fort. Die Gespräche sollen nach Angaben eines Bahn-Sprechers „am frühen Nachmittag in Berlin“ wieder anlaufen. Gewerkschaft und Unternehmen hatten sich bei Verhandlungen bis Freitag zuletzt angenähert und vereinbart, zunächst den Stand der Verhandlungen in den zuständigen Gremien zu beraten.



Am Dienstag verkündete die EVG verkündete dann einen ersten Tarifabschluss mit einem Konkurrenzunternehmen der Bahn, der Transdev-Gruppe, und forderte die Bahn auf, „sich ein Beispiel“ zu nehmen. Die Beschäftigten von Transdev erhalten laut Gewerkschaft in zwei Schritten 420 Euro mehr im Monat, die meisten erhalten zudem eine Inflationsprämie von 1400 Euro in diesem Jahr bei einer Laufzeit von 21 Monaten. pe/gt