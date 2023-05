Deutschland: „Überlastungstag“ erreicht

Braunkohletagebau Garzweiler (Symbolbild) © Rupert Oberhäuser/IMAGO

Nach den Berechnungen einer Umweltorganisation wurde am Donnerstag der deutsche „Überlastungstag“ für Ressourcen erreicht.

Oakland in den USA - „Wenn alle so leben würden wie die Menschen in Deutschland, bräuchten wir drei Erden“, teilte die Organisation Global Footprint Network mit. Würden alle Menschen auf der Welt so viel konsumieren wie in Deutschland bis zum 4. Mai, könnten die globalen Ökosysteme der Organisation zufolge die Ressourcen der Erde im Laufe des Jahres nun nicht mehr erneuern.

Die anhaltende Überlastung zeige, dass der Klimawandel und die Ressourcenknappheit „schneller auf uns zukommen, als sich unsere Städte, Unternehmen, Energieinfrastrukturen und Nahrungsmittelsysteme anpassen können“, teilte die Organisation weiter mit. Sie forderte von der Bundesregierung Tempo bei der Energiewende.



„Deutschlands aggressive Bemühungen um erneuerbare Energien helfen dem Land, erfolgreich zu bleiben“, sagte Steven Tebbe, Exekutivdirektor von Global Footprint Network. Insgesamt sei Deutschland aber nicht für eine Welt gerüstet, in der die Ressourcen schneller aufgebraucht werden, als sie sich erneuern könnten.



Im vergangen Jahr lag der deutsche Überlastungstag, den Umweltorganisationen „Overshoot Day“ nennen, ebenfalls am 4. Mai. Er wird durch die Größe der Volkswirtschaft regelmäßig früher erreicht als der von Umweltorganisationen ausgerufene globale Welterschöpfungstag.



Am Welterschöpfungstag sind nach Berechnungen von Forschern sämtliche Ressourcen und Puffer aufgebraucht, welche die Erde auf natürlichem Wege im Laufe des Jahres ersetzen könnte. Er verschiebt sich seit Jahren kontinuierlich nach vorne und lag 2022 am 28. Juli. Vor 20 Jahren hatte der weltweite Erschöpfungstag noch im Oktober gelegen. loc/mhe