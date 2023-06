Gefühlte Inflation liegt dreimal so hoch wie tatsächliche Teuerungsrate

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Die offizielle Inflation liegt in Deutschland derzeit bei 6,1 Prozent. Doch die Menschen glauben, dass der Preisanstieg wesentlich höhere liegt. Eine Rolle spielt auch die persönliche Wahrnehmung.

Berlin - Die Inflation in Deutschland ist am Abflauen. Mit 6,1 Prozent im Mai hat Teuerung den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht. Gründe sind sinkende Benzinpreise und die Einführung des 49-Euro-Tickets.

Doch Realität und subjektive Wahrnehmung klaffen oft auseinander. Das scheint auch bei der Inflation so zu sein. Laut einer am Montag (19. Juni) veröffentlichten Studie des Kreditversicherer Allianz Trade ist die gefühlte Inflationsrate hierzulande mit 18 Prozent dreimal so hoch wie die tatsächliche.

Gefühlte Inflation: Phänomen ist in ganz Europa zu beobachten

Doch die Deutschen stehen damit nicht allein auf weiter Flur, in den anderen Ländern ist das gleiche Phänomen zu beobachten. Demnach liegen beide Werte in den Ländern der Euro-Zone im Schnitt um neun Prozentpunkte auseinander. Das ist etwas weniger als in Deutschland mit elf Prozentpunkten.

Bei häufig anfallenden Einkäufen wie Lebensmitteln und Getränken achten Vetbraucher stärker auf Preise © Martin Wagner/imago

„Das ist nicht unerheblich, denn die gefühlte Inflation beeinflusst das Handeln der Verbraucher stark, zum Beispiel beim Kaufverhalten“, sagte die Senior Volkswirtin von Allianz Trade, Jasmin Gröschl. Diese Diskrepanz spiele also gerade für die Wirtschaft und die Unternehmen sowie für die Zinspolitik eine wichtige Rolle.

Ursache für hohe gefühlte Inflation: Verbraucher sind besonders sensibel bei häufig anfallenden Einkäufen

Die verzehrte Wahrnehmung der Inflation hat laut der Studie unterschiedliche Gründe. So achteten Verbraucher beispielsweise stärker auf Preisänderungen bei häufig anfallenden Einkäufen wie bei Lebensmittel und Getränke, Kraftstoff oder sonstigen Besorgungen im Supermarkt. Steigen diese Preise dort überdurchschnittlich, neigen die Menschen dazu, eine wesentlich höhere Teuerung zu empfinden.

Hinzu kommen auch psychologische Aspekte, demografische und regionale Unterschiede sowie individuelles Konsumverhalten. „So entstehen ein verzerrtes Bild und eine starke Diskrepanz zwischen der wahrgenommenen und tatsächlichen Inflation“, so die Studie.

Nicht nur in der Wahrnehmung der Inflation bestehen viele Unterschiede, in Europa liegen die offiziellen Teuerungsraten ebenfalls weit auseinander. Im Mai reichte die Spanne den Angaben zufolge von der Schweiz mit nur 2,2 Prozent, Griechenland mit 2,8 Prozent, Österreich mit 8,8 Prozent über Polen mit 13,0 Prozent bis Ungarn mit 21,5 Prozent.

Haribo, Funny Frisch, Leerdammer: Höherer Preis, weniger Inhalt – Die größten Mogelpackungen Fotostrecke ansehen

Schlüsselfaktoren beeinflussen tatsächliche Inflation: Auch geografische Nähe zu Russland spiele eine Rolle

„Schlüsselfaktoren bei der Inflation sind die geografische Nähe zu Russland, die Abhängigkeit von Energie- und Lebensmittelimporten, staatliche Eingriffe zur Senkung einzelner Preise und die Stärke der jeweiligen Währung“, sagt Gröschl. Demnach kommen in Deutschland alle Faktoren, die die Inflationsrate beeinflussen, zum Tragen. Die hohe Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland habe die Energiepreisrechnung stark ansteigen lassen. Dem wirkte die Bundesregierung mit der Strom- und Gaspreisbremse entgegen. In der Euro-Zone insgesamt habe ein schwacher Euro die Inflation erhöht, da in Dollar gehandelte Rohstoffe wie Öl oder Gas dadurch teurer geworden sind.

In den letzten Wochen und Monaten hat Deutschland aufgrund der Zinserhöhungen der EZB von dem stärkeren Euro profitiert. Die Erzeuger- und Großhandelspreise sind daher seit Herbst 2022 gesunken, was die Inflation mit einer gewissen Verzögerung dämpfen wird.