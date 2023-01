Deutschland: Zahl der Erwerbstätigen 2022 auf Rekordhoch

Teilen

Kollegen im Büro (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat 2022 ein neues Rekordhoch erreicht.

Wiesbaden in Deutschland - „Im Jahresdurchschnitt 2022 waren rund 45,6 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig“, erklärte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag. „Das waren so viele wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990.“

Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies nach vorläufigen Zahlen des Statistikamts einem starken Anstieg um 1,3 Prozent. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2019 wurde so um 0,6 Prozent übertroffen. Die Erwerbstätigkeit war vor der Corona-Pandemie 14 Jahre lang angestiegen, sank dann 2020 stark und stieg 2021 nur leicht an.

Als Ursache für die Beschäftigungszunahme im Jahr 2022 haben die Statistiker die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte sowie eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung ausgemacht. „Diese beiden Wachstumsimpulse überwogen die dämpfenden Effekte des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt“, erklärten sie. Die Alterung der Bevölkerung führt zu einem Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter. pe/yb