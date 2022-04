Deutschlands Exporte im Februar Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich gestiegen

Schiffe liegen am Container-Terminal Bremerhaven © Sina Schuldt / dpa

Der deutsche Außenhandel hat im Februar wieder zugelegt.

Wiesbaden - Die Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich um 14,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Januar 2022 betrug das Plus 6,4 Prozent.

Insgesamt wurden im Februar Waren im Wert von 124,7 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert, wie das Bundesamt weiter mitteilte. Die Importe nach Deutschland summierten sich auf 113,1 Milliarden Euro und lagen um 4,5 Prozent über dem Vormonat Januar und 24,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Die Außenhandelsbilanz schloss damit im Februar mit einem Überschuss von 11,5 Milliarden Euro ab. Im Januar 2022, als die Exporte und die Importe gegenüber dem Vormonat angesichts verbreiteter Lieferengpässe im Vergleich zum Vormonat Dezember gesunken waren, hatte der Überschuss kalender- und saisonbereinigt 8,9 Milliarden Euro betragen.



Obwohl der Angriff Russlands auf die Ukraine und die in der Folge verhängten Sanktionen den Außenhandel erst ab Ende des Monats einschränkten, ging der Handel mit Russland nach Angaben der Statistiker schon im Februar "deutlich" zurück. Im Vergleich zum Vormonat Januar nahmen die Exporte nach Russland um 6,3 Prozent und die Importe aus Russland um 7,3 Prozent ab.



"Inwieweit sich die Sanktionen, andere Maßnahmen zur Exportbeschränkung und nicht sanktioniertes Verhalten der Marktteilnehmer auf den deutschen Außenhandel mit der Russischen Föderation weiter auswirken, werden voraussichtlich die Zahlen der Außenhandelsstatistik ab dem Berichtsmonat März detailliert zeigen", erklärte das Bundesamt weiter. jm/bk