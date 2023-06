EU-Kommission will Tabaksteuer massiv erhöhen: So teuer wird Rauchen

Ich hab diese Hetze gegen Raucher so satt!

In Ihren Aussagen ist es wohl Hetze. In den Augen vieler Nichtraucher bestimmt nicht. Ich könnte auch sagen, dass ich die "Unverschämtheit und Rücksichtslosigkeit" von Rauchern so satt habe. z.B. wenn ich mich, wie vor ein paar Tagen auf eine Bank in einer Stadt setze und nach ein paar Sekunden schon den Gestank von den zahlreich rumliegenden Zigaretten-Kippen in der Nase habe. Vom Dreck mal abgesehen. Auf fast jedem Parkplatz an einer Autobahn-Raststätte wimmelt es nur so von rumliegenden Kippen.