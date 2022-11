Flixbus-Chef klagt: „Die Fixierung auf die Bahn ist bedenklich“

Von: Dirk Walter, Andreas Höß

Einige unserer innerdeutschen Strecken werden wir sicher hinterfragen, falls wir beim 49-Euro-Ticket außen vor bleiben. © Flixbus

Beim 9-Euro-Ticket hat es nicht geklappt. Jetzt aber, beim 49-Euro-Ticket im nächsten Jahr, will Flixbus unbedingt dabei sein. Auch die bekannten grünen Züge sollen wieder ab München fahren, sagt Flixbus-Chef André Schwämmlein im Interview mit unserer Redaktion.

München – Brasilien, USA, Kanada, Schweden: Flixbus aus München ist in den vergangenen Jahren weltweit gewachsen und hat zum Beispiel die angeschlagene US-Fernbuslegende Greyhound gekauft. Nun ist der Anbieter von Fernbussen und Zügen in 38 Ländern aktiv – und muss sich doch um das Geschäft in Deutschland sorgen. Schon beim 9-Euro-Ticket war Flixbus nicht dabei. Nun soll es laut Unternehmenschef André Schwämmlein aber beim 49-Euro-Ticket klappen.

Herr Schwämmlein, mit dem 9-Euro-Ticket konnte man nicht in Ihren Flixbussen fahren. Sie waren damals sauer, dass Sie das Fahrgäste kosten könnte. Nun haben Sie einen Sommer mit Rekordgewinnen gemeldet. War die ganze Aufregung umsonst?

Auf einigen Strecken hat uns das 9-Euro-Ticket geschadet, in Summe war der Sommer trotzdem gut. Über die Umsetzung des Tickets ärgere ich mich aber immer noch. Geplant war es als Entlastung für Pendler, geworden ist es ein deutschlandweiter Reisegutschein für den Sommer. Klar, das fanden viele Leute cool. Das Ticket war aber nicht richtig ausgestaltet, um die Verkehrswende wirklich voranzubringen.

Wird das 49-Euro-Ticket aus Ihrer Sicht besser?

Das kann man noch nicht sagen, denn das Ticket gibt es noch gar nicht. Die Nahverkehrsverbünde beschweren sich aber zu Recht, dass sie steigende Kosten mit dem Fixpreis nicht dauerhaft abfangen können. Wie soll also so genug Geld für den Ausbau oder auch nur für die Aufrechterhaltung des Nahverkehrs reinkommen? Wenn dieses Problem nicht gelöst wird, dürfte das weitreichende Folgen für den Verkehr in Deutschland haben.

Sie wollen trotzdem unbedingt Teil des neuen Tickets werden. Warum?

Weil das gut für alle Beteiligten wäre. Ist der Fernbus mit dabei, wird das laut einer INSA-Studie bis zu sechs Millionen zusätzliche Kunden überzeugen, die bisher noch mit dem Kauf hadern. Selbst wenn nur ein Teil dieses Potenzials abgerufen wird, wären das nach unseren Berechnungen für den Bund Zusatzeinnahmen von einer halben Milliarde. Im ländlichen Raum wäre die Anbindung durch den Fernbus viel besser, das Ticket wäre also nicht nur eine Subvention für die Großstädter. Eine soziale Komponente gäbe es auch: Vor allem Menschen mit geringem Einkommen und in Ausbildung wünschen sich laut der Umfrage, dass der Fernbus im Ticket enthalten ist.

Ein Fernbus-Anbieter im Nahverkehrsticket: Passt das überhaupt?

Es wird oft vom Deutschland-Ticket gesprochen. Das zeigt schon, dass es kein reines Nahverkehrsticket wird, weil es über die Verkehrsverbünde hinaus in ganz Deutschland gelten soll.

Durch das 49-Euro-Ticket würde die Bahn ein viel gefährlicherer Konkurrent. Ist es für Flixbus überlebenswichtig, beim neuen Ticket dabei zu sein?

Nein. Wir konnten im Sommer trotz 9-Euro-Ticket Kunden überzeugen und fahren auch an viele Orte, die nicht einfach mit dem 49-Euro-Ticket erreichbar sein werden. Einige unserer innerdeutschen Strecken werden wir aber sicher hinterfragen, falls wir außen vor bleiben. Vermutlich würden sich viele wundern, wie sich das Verkehrsnetz verändern würde. Von München an den Bodensee bieten wir zum Beispiel das bessere Angebot als die Bahn mit einer ähnlichen Dauer, aber zu deutlich günstigerem Preis. Aber wenn beispielsweise eine Städtereise mit der Bahn umsonst ist – und das ist sie, wenn man ein 49-Euro-Ticket hat – gibt man auch der schlechteren Verbindung den Vorzug. Das wäre schade. Wir haben uns ein gutes Streckennetz in Deutschland aufgebaut und würden es gerne erhalten.

Haben Sie dazu schon mit dem Verkehrsminister gesprochen? Was sagt er?

Wir sind mit allen möglichen Stellen in Verbindung, denn das Ticket betrifft vom Bund über die Länder bis zu den Kommunen alle Bereiche. Bisher haben wir nur positive Rückmeldungen bekommen. Vor allem die mittleren Strecken würde die Integration des Fernbusses bereichern. Aus diesen Willensbekundungen muss jetzt aber konkretes Handeln werden.

Welchen Betrag fordern Sie vom Bund, wenn Sie Teil des Tickets werden?

Wir wollen eine Erstattung für die Strecken, die von Kunden mit Deutschlandticket tatsächlich gefahren werden. Durch uns wird die Nachfrage aber größer werden. Die Zusatzeinnahmen durch Fernbusse werden die Zahlungen überkompensieren. Das wäre auch für die Verkehrsverbünde gut. Die glauben nämlich nicht daran, dass sie deutlich mehr Kunden bekommen, nur weil die Monatskarte bald etwas billiger wird. Wir würden das Angebot attraktiver machen und für neue Kunden sorgen.

Sie fahren auch mit Bussen nach Garmisch. Wollen Sie der Bahn dort möglichst viele Kunden abjagen?

Wir sind auf der Strecke viel schneller und günstiger als die Bahn, die dort hoch subventioniert ist. Ob das aber reicht, wenn das 49-Euro-Ticket ohne Fernbus kommt? Günstiger als umsonst können auch wir nicht fahren.

Welche Busse ab München laufen besonders gut?

Prag und Zürich auch. Die Nachtbusse sind auch ein Angebot, das sonst keiner hat.

Mit Flixtrain wollen Sie ihr Konzept auf die Schiene bringen. Ab München fahren Sie aber gerade gar nicht mehr. Wieso?

Die Nutzung der Trassen ist der größte Kostenblock beim Betrieb von Zügen. In Deutschland wurde zwar gerade erst die Fortführung der Trassenpreisförderung beschlossen, aber auf deutlich niedrigerem Niveau als zuvor. Zusätzlich werden die Trassenpreise ab 2023 weiter ansteigen. Das Aus ist aber nicht endgültig. Ich sehe hier aus meinem Büro am Hirschgarten direkt auf die Stammstrecke und kann Ihnen sicher sagen: Hier werden wieder grüne Züge vorbeifahren.

Hat das Aus auch damit zu tun, dass die Bahn Ihnen nur schlechte Fahrzeiten angeboten hat?

Das Trassenvergabeverfahren ist zwar viel zu formalistisch und papierintensiv, das kennen wir aus Schweden anders – die Zeiten haben aber gepasst. Was inakzeptabel war, war der Preis. Für die Bahn sind die Trassenpreise nicht mehr als eine Querbuchung zwischen DB Netz und DB. Für uns jedoch nicht. Im Haushaltsausschuss hat es jetzt ein Signal gegeben, dass wir wieder eine Trassenförderung erhalten. Die ist zwar noch zu niedrig, aber es bewegt sich etwas.

Bisher gab es für Sie eine Strecken-Mindestlänge, um dem Nahverkehr keine Konkurrenz zu machen. Gilt die heute noch?

Ja, wir dürfen für Strecken unter 50 Kilometern oder unter einer Stunde keine Tickets verkaufen. Das ist aber oft gar nicht so leicht zu durchschauen. Köln – Düsseldorf geht daher mit Flixbus zum Beispiel nicht, mit unseren Flixtrain-Zügen schon.

Wie hart ist denn der Wettbewerb zwischen Ihnen und der Bahn?

Wir stehen natürlich miteinander im Wettbewerb aber Wettbewerb finde ich völlig in Ordnung. Bedenklicher finde ich in Deutschland die völlig einseitige Fixierung auf die Schiene als Lösung, die sich auch in der Regulierung niederschlägt. Für die Verkehrswende als Teil des Klimaschutzpaketes ist die Mehrwertsteuer zum Beispiel auf Fernzüge gesenkt worden, auf Fernbusse aber nicht. Das gibt es in keinem anderen Land der Welt. Es macht das Verkehrssystem schlechter und teurer.

Das Ziel davon ist, Verkehr klimaverträglicher zu machen. Haben Sie eigentlich E-Busse im Einsatz?

Ja und wir haben das Ziel, unseren Betrieb komplett zu dekarbonisieren. Bei Bussen ist die technische Lösung dafür aber nicht so eindeutig wie bei Autos. Deshalb haben wir Pilottests mit E-Bussen, Biogasfahrzeugen und Solarpanels. Zudem entwickeln wir mit Partnern den ersten Wasserstoffbus. Da wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr, sehr viel tun.

Sie sind heute einer der 500 reichsten Deutschen. Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal selbst mit einem Flixbus gefahren?

Vor zwei Wochen, nachts von Rio nach Sao Paulo, in einem grünen Flixbus-Doppeldecker. Der Bus war pünktlich, Fahrzeit 6 Stunden 15 Minuten. Das einzige Problem: Ich hatte nicht genug warme Klamotten dabei und die Klimaanlage hat mich tiefgekühlt, wie so oft jenseits des Atlantiks.

Vor einem Jahr haben Sie die Fernbus-Legende Greyhound in den USA gekauft. Fahren Sie im nächsten Urlaub mit dem Bus durch die USA?

Keine Ahnung, Urlaube plane ich nicht so lange im Voraus. Die Idee ist aber gut, ich denke mal drüber nach.