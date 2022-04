Die Hälfte der Deutschen bestellt seit Pandemie-Beginn öfter im Internet

Die Corona-Pandemie hat viele motiviert, häufiger online zu shoppen. © IMAGO/YAY Images

Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland bestellt seit der Corona-Pandemie häufiger im Netz.

München in Deutschland - In einer Umfrage im Auftrag von Amazon gaben das gut 49 Prozent der Befragten an. Weitere knapp 44 Prozent änderten ihr Einkaufsverhalten hingegen nicht. Lediglich rund vier Prozent der Befragten sagten, sie bestellten sogar weniger im Internet.

Zunehmend wichtig ist den Bestellenden laut Umfrage die Zuverlässigkeit: 45 Prozent gaben an, dass die eigenen Erwartungen hier in den letzten zwei Jahren gestiegen seien. 31 Prozent legten zudem mehr Wert auf eine schnelle Lieferung. Nach wie vor wichtig sind den Kundinnen und Kunden aber vor allem auch Preis und einfache Abwicklung einer Bestellung.

Für die Erhebung befragte die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) im Auftrag von Amazon insgesamt rund 1000 Menschen. Die Umfrage fand im März 2022 online statt. Amazon ist der weltgrößte Internetversandhändler, in Deutschland arbeiten für den US-Konzern über 30.000 Menschen. fho/ilo