Die Hälfte der Menschen nutzt inzwischen Künstliche Intelligenz im Alltag

Humanoider Chatbot © Alexander Limbach/IMAGO

Jeder Zweite nutzt inzwischen im Alltag Künstliche Intelligenz (KI).

Berlin in Deutschland - Rund drei Viertel der Menschen in Deutschland sehen diese als Chance. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervor. Demnach halten allerdings auch 14 Prozent KI eher für eine Gefahr, zehn Prozent sehen sie ausschließlich als Gefahr. Befragt wurden 1007 Menschen ab 16 Jahren.

KI war zuletzt unter anderem wegen Chatbots in den Fokus gerückt. Diese Software antwortet auf Fragen und schreibt binnen Sekunden druckfertige Texte. „Wir erleben bei der Künstlichen Intelligenz gerade einen historischen Moment“, erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg. „Erstmals sprechen Computer wirklich unsere Sprache und wir müssen nicht mehr die Sprache der Computer lernen, um sie zu verstehen oder anzuleiten.“

Die Erwartungen an KI sind hoch: So sind 79 Prozent der Befragten überzeugt, dass KI die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken wird - vor drei Jahren waren es noch 66 Prozent. Rund ein Drittel (35 Prozent) fürchtet, dass der Mensch durch Maschinen entmündigt wird. Vor drei Jahren waren das mit 46 Prozent aber noch deutlich mehr.



Zugleich wünschen sich die Menschen eine gute Kontrolle von KI-Anwendungen. 88 Prozent der Befragten forderten, dass KI-Software in Deutschland besonders gründlich geprüft und erst nach Zulassung genutzt werden darf. 2020 waren es 85 Prozent. Ein Drittel (34 Prozent) forderte zugleich, dass KI in bestimmten Anwendungsbereichen verboten werden sollte, vor drei Jahren waren es noch 44 Prozent. hcy/ilo