Die Infineon Technologies AG – alle Infos zum börsennotierten Halbleiterhersteller

Ein Wafer von Infineon © Sven Hoppe / dpa

Die Infineon Technologies AG unterhält weltweit mehrere Standorte. Die Aktie des Unternehmens gilt als konjunkturabhängig und entwickelt sich entsprechend in Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Situation.

New York – Am 1. Mai 2006 brachte die Infineon Technologies AG den bisherigen Unternehmensbereich Speichermedien als selbstständige Aktiengesellschaft an die New Yorker Börse. Die neue AG trug den Namen Qimonda. Diese Ausgliederung stellte einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens dar: Obwohl der Verkauf der Aktien nicht vollständig gelang, ermöglichte die Auslagerung dieser Sparte der Infineon Technologies AG, sich auf ihr Hauptgeschäft, die Herstellung von Chips, zu konzentrieren. Heute gilt der Infineon Konzern als einer der führenden internationalen Halbleiter-Produzenten.

Infineon Technologies AG: Die Gründung des Unternehmens und die Anfänge seiner Geschichte

Bereits in den 1950er-Jahren entwickelte der Siemens Konzern ein innovatives Verfahren, um hochreines Silizium herzustellen. Dieses Material ist für die Produktion von mikroelektronischen Erzeugnissen unverzichtbar. Siemens baute darauf die Sparte Halbleiter-Herstellung auf. In den 90er-Jahren zählte Siemens mit seinen Chips weltweit zu den führenden Produzenten, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheitseigenschaften von Halbleitern.

Die Geschichte von Infineon als eigenständiges Unternehmen begann im Jahre 1999. Damals gliederte die Siemens AG ihre Halbleiter-Sparte, in der zum damaligen Zeitpunkt rund 25.000 Mitarbeiter beschäftigt waren, aus und verwandelte den Geschäftsbereich in eine Aktiengesellschaft. In dieser Form brachte Siemens die Anteile ihrer ehemaligen Sparte an die Börse. Dieser Schritt war notwendig geworden, um den mit der Chip-Produktion verbundenen hohen Kapitalbedarf in den nächsten Jahrzehnten zuverlässig zu decken. Der Abteilungsleiter der Halbleiterproduktion bei Siemens, Ulrich Schumacher, wurde erster Vorstandsvorsitzender beziehungsweise CEO der neuen Aktiengesellschaft. Zunächst blieb Siemens Mehrheitsaktionär der Infineon Technologies AG. Nachdem der deutsche Technikkonzern 2001 eine zusätzliche Tranche der Aktien verkauft hatte, folgten weitere Lancierungen von Anteilen in den Jahren 2004 und 2006. Seit diesem Zeitpunkt ist Siemens nicht mehr an Infineon beteiligt.

Die Infineon Technologies AG: Die weitere Geschichte des Unternehmens

2005 verlagerte die Infineon Technologies AG ihren Sitz nach Neubiberg im Landkreis München. Ein Jahr später erfolgte die Ausgliederung der Sparte Speichermedien aus der Aktiengesellschaft. Infineon gründete zu diesem Zweck zunächst die Qimonda AG und verkaufte anschließend die Anteile an der Börse. Qimonda beschäftigte zu diesem Zeitpunkt rund 12.000 Mitarbeiter. Allerdings gelang es der Infineon Technologies AG anders als geplant nicht, sämtliche Aktien zu verkaufen. Aus diesem Grund blieb das Unternehmen selbst Mehrheitsaktionär von Qimonda. Als es 2009 zu einem starken und lang anhaltenden Preisverfall in der Branche kam, fiel Qimonda schließlich in die Insolvenz. Gemeinsam mit neun weiteren Chip-Herstellern wurde Infineon 2010 von der Europäischen Kommission wegen illegaler Preisabsprachen mit einem Bußgeld belegt. Im gleichen Jahr erhielt Infineon einen bedeutenden Großauftrag vom Bund: Das Unternehmen sollte die Sicherung der Chips, die in die neuen Personalausweise integriert wurden, übernehmen. In den folgenden Jahren wurde die Infineon Technologies AG mehrfach mit der Herstellung von Halbleitern für die internationale Weltraumfahrt beauftragt.

Infineon Technologies AG: Die aktuellen Entwicklungen des Unternehmens

Von 2018 bis 2020 errichtete die Infineon Technologies AG ein neues Forschungszentrum und Halbleiterwerk an seinem Unternehmensstandort Villach. Der Bau stellt die bislang größte Investition des Unternehmens dar. 2020 beschloss der Vorstand von Infineon, das Unternehmen bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu gestalten. Dieses Ziel gilt als sehr ehrgeizig, weil Infineon stark in der Sparte Automotive engagiert ist, die bislang wenig zum Schutz von Umwelt und Klima beiträgt. Die Coronapandemie führte für Infineon nicht zu den befürchteten Umsatzeinbußen: Das Unternehmen erreichte 2020 einen Umsatz in Höhe von 8,6 Milliarden Euro und damit sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Aufgrund des bewährten Geschäftsmodells und der vor allem durch die Elektromobilität stark gestiegenen Nachfrage nach Chips beurteilen Experten die Zukunftsaussichten von Infineon Technologies AG als sehr positiv.

Infineon Technologies AG: Die Standorte des Unternehmens

Die Infineon Technologies AG setzt Maßstäbe mit ihrem Stammsitz in Neubiberg: Das Unternehmen nannte das neue Betriebsgebäude beziehungsweise -gelände „Campeon“. Damit soll die offene und inspirierende, an einen studentischen Campus erinnernde Arbeitsatmosphäre betont werden. Alle Gebäude liegen in einem großzügig gestalteten Park und werden CO2-neutral bewirtschaftet.

Neben dem 2005 bezogenen Hauptsitz der Infineon Technologies AG betreibt das Unternehmen zahlreiche weitere Standorte im In- und Ausland. Unter anderem ist der Konzern in den folgenden Ländern mit Niederlassungen vertreten:

Dänemark

Japan

China

USA

Schweden

Singapur

Österreich

Taiwan

Italien

Indien

Ein großer Teil des Umsatzes der Infineon Technologies AG entfällt auf die Regionen Greater China sowie Europa.

Infineon Technologies AG: Der Vorstand des Unternehmens

Die Infineon Technologies AG hatte nach ihrem ersten Vorstandsvorsitzenden seit 2010 mit Peter Bauer einen erfahrenen Siemens Ingenieur an der Spitze. Nur zwei Jahre später musste er wegen einer schweren Erkrankung aus dem Vorstand ausscheiden. Auf ihn folgte Reinhard Ploss, ein promovierter Verfahrenstechniker. Er hat das Amt des Vorstandsvorsitzenden seit dem 1. Oktober 2012 inne. Neben dem CEO gehören die folgenden Damen und Herren dem Vorstand der Infineon Technologies AG an:

Sven Schneider als Finanzvorstand

Helmut Gassel als Chief Marketing Officer

Jochen Hanebeck als Chief Operations Officer

Constanze Hufenbecher als Chief Digital Transformation Officer

Infineon Technologies AG: Die Sparten des Unternehmens

Die Infineon Technologies AG unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in unterschiedliche Bereiche. Deren Aufteilung hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Nach mehreren in den vergangenen Jahren durchgeführten Umstrukturierungen weist das Unternehmen die folgenden Sparten auf:

Automotive

Industrial Power Control

Power & Sensor Systems

Connected Secure Systems

Infineon Technologies AG: Die Aktivitäten der einzelnen Sparten

In der Sparte Automotive fasst die Infineon Technologies AG alle Halbleiter zusammen, die dem Antrieb von Motor und Getriebe sowie der Komfortelektronik dienen, unter anderem handelt es sich dabei um Erzeugnisse für die folgenden Elemente:

Airbag

ABS

ESP

Klimaanlage

Das Unternehmen produziert in der Sparte Industrial Power Control vor allem Bauelemente, die im Zusammenhang mit der Nutzung von elektrischer Energie erforderlich sind. Die Halbleiter-Komponenten werden beispielsweise in Lokomotiven oder Haushaltsgeräten verbaut. Die Sparte Power & Sensor Systems erzeugt Chips für hocheffiziente Geräte, insbesondere in Form von Spielekonsolen, Fernsehern, Desktops oder mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets. Unter der Bezeichnung Connected Secure Systems bündelt das Unternehmen alle Micro-Controller-Aktivitäten. Die Bauteile kommen in SIM-Cards, bei Zutrittsberechtigungen und verschiedenen Ausweisen zum Einsatz.

Infineon Technologies AG: Die Aktie des Unternehmens

Von Anfang an waren die Aktien der Infineon Technologies AG gefragt. Schnell entwickelte sich das Unternehmen zu einem etablierten DAX-Wert. Dies änderte sich infolge der globalen Finanzkrise der Jahre 2008/2009: Der Kurs der Infineon Aktie stürzte dramatisch ab, zeitweise wurde sie für einen Wert von unter einem Euro gehandelt. In der Folge musste Infineon im Jahre 2009 den DAX vorübergehend verlassen. Im Herbst des gleichen Jahres gelang die Wiederaufnahme in den wichtigsten deutschen Aktien-Index. Heute gehören die Anteile am Halbleiter-Konzern zu den Anleger- und Börsenlieblingen. Dies ist nicht zuletzt auch der Tatsache zu verdanken, dass die Aktie der Infineon Technologies AG seit dem Jahr 2010 im Dow Jones Sustainability Index notiert. Er listet Unternehmen auf, die sich durch umweltverträgliches und sozial-ethisch korrektes Wirtschaften auszeichnen. Aktien, die in diesem Index gelistet sind, stoßen auf eine große Nachfrage bei ökologisch orientierten professionellen und privaten Anlegern. Neben deutschen sowie internationalen Pensions- und anderen Fonds prägt ein breiter Streubesitz die Anlegerstruktur der Infineon Technologies AG.