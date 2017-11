Merkel mächtigste Frau der Welt - und diese Deutsche ist auch in den Top 100

Und jährlich grüßt das Murmeltier. Angela Merkel führt zum siebten Mal in Serie die Forbes-Liste der mächtigsten Frauen der Welt an. Unter die Top 100 schaffte es aber auch noch eine weitere Deutsche.

Den Namen Melanie Kreis haben wohl viele noch nie gehört. Dabei zählt die 46-Jährige laut Forbes-Liste zu den mächtsigsten Frauen der Welt. Immerhin auf Platz 67 ist sie dort eingestiegen. Aber wer ist eigentlich Melanie Kreis?

Seit 2014 gehört Kreis dem Konzernvorstand der Deutschen Post AG an. Sie ist dabei als Finanzvorstand tätig. Eine Fakt eint dabei Kreis und die erneute Nummer eins der Liste, Angela Merkel: Beide sind von Haus aus Physikerinnen. Die Bundeskanzlerin wurde von „Forbes“ zum siebten Mal in Folge zur mächtigsten Frau des Jahres gekürt. Die CDU-Politikerin „hält ihren Platz nach einem Sieg in einer heftig umkämpften Wahl“, schreibt die Zeitschrift. „Deutschland ist die viertgrößte Wirtschaft nach BIP (Bruttoinlandsprodukt) und die größte, die von einer Frau angeführt wird.“

Trump-Tochter steigt hoch ein

Auf dem zweiten Platz der „Forbes“-Liste landete als Neueinsteigerin Großbritanniens Premierministerin Theresa May. Die Demokratin Hillary Clinton, die Donald Trump in der US-Präsidentenwahl unterlag, rutschte vom zweiten auf den 63. Platz der jährlichen Rangliste ab. Trumps Tochter und Beraterin Ivanka landete auf dem 19., die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, auf dem 43. Platz.

Merkel und May wurden gefolgt von Melinda Gates, Mitvorsitzende der Bill and Melinda Gates Foundation (3), der Facebook-Managerin Sheryl Sandberg (4) sowie Mary Barra, Chefin des größten US-Autobauers General Motors (5). Für die Liste berücksichtigt „Forbes“ unter anderem Vermögen, Medienpräsenz und Einfluss der jeweiligen Frauen.

dpa/sh