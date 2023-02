Dieselpreis an Tankstellen stark gesunken

Tanken (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/IMAGO

An deutschen Tankstellen ist der Dieselpreis stark gesunken.

München in Deutschland - Ein Liter Diesel kostete zuletzt im bundesweiten Mittel 1,756 Euro, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Das sind 7,6 Cent weniger als in der Vorwoche. Benzin verbilligte sich ebenfalls um 4,4 Cent auf durchschnittlich 1,735 Euro pro Liter Super E10.

Die Preisdifferenz zwischen den beiden Kraftstoffen verringerte sich demnach weiter und betrug nur noch 2,1 Cent. Der ADAC sieht darin „eine weitere Normalisierung der Preise“. Im vergangenen Jahr habe Diesel zeitweise rund 25 Cent mehr gekostet als Benzin, dabei werde ein Liter Diesel um mehr als 20 Cent geringer besteuert als Benzin. pe/bk