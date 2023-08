Zahlungsmittel: „Außer im Urlaub klammern sich Deutsche an die antiquierten Scheine und Münzen aus Urgroßmutters Zeiten“

Von: Stefan Stukenbrok

Bargeld lacht - denn auch durch den digitalen Euro werden Scheine und Münzen nicht zu Grabe getragen. © IMAGO / Bihlmayerfotografie (Montage)

Während besonders in den skandinavischen Ländern und im Baltikum kaum noch mit Scheinen und Münzen hantiert wird, bleibt hierzulande Bargeld das populärste Zahlungsmittel. Dazu unsere Kommentare aus der Community.

München - Ob Kredit- und Girokarte oder der geplante digitale Euro, die Deutschen bleiben mehrheitlich skeptisch gegenüber alternativen Zahlungsmitteln und bevorzugen nach wie vor das Bargeld. Oft werden nachvollziehbare Ablehnungsgründe wie „gläserner Bürger“ oder „Transaktionskosten“ angegeben.

„Gläserner Bürger“: Internetkonzerne wissen mehr über Sie als Banken

Andererseits nutzen über 40 Millionen Bundesbürger Kundenbindungsprogramme wie Payback und Co. - wahre Datenkraken. Auch Telekommunikationsunternehmen und andere Dienstleister wie Alphabet (Google), Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Amazon haben ein schärferes Profil von den Internetnutzern, als meistens angenommen wird. „Die großen Internetkonzerne wissen mehr über Sie als Sie selbst“ - das klingt erstmal absurd, aber deren Wissen über die Bürger übertrifft jede Datensammlung von Banken.

Digitaler Euro: Bargeld wird nicht „zu Grabe getragen“

Auch wird befürchtet, mit dem digitalen Euro solle das Bargeld abgeschafft werden. Da sei aber das Gegenteil der Fall, wie der NDR berichtet: Die EU-Kommission hat erkannt, dass bereits jetzt einige Menschen wegen der Schließung von Bankfilialen und des Abbaus von Geldautomaten Schwierigkeiten haben, an Bargeld zu gelangen. Daher sollen Einzelhändler künftig Scheine und Münzen auch ausgeben können, ohne dass Verbraucher etwas kaufen.

Bargeld: Herstellung und Verwaltung verursachen hohe Kosten

Teures Bargeld - der Unterhalt von Geldautomaten kostet pro Jahr ca. 1,3 Milliarden Euro, der Handel muss für die Transferierung des Bargeldes jährlich gut 7 Milliarden Euro aufwenden. Auch die Herstellung der Scheine und Münzen ist zu finanzieren - mit jährlich bis zu 75 Millionen Euro. All diese Kosten werden indirekt an die Kunden weitergegeben.

Barzahlung oder lieber mit Karte? Dazu unser Community-Kommentar des Tages

Ist es, neben den erwähnten Gründen, die Haptik des echten Geldes, die Sorge vor vermeintlich fehlender Kontrolle - oder einfach, weil die Deutschen zurückhaltender gegenüber Veränderungen und Technologien sind als die Bürger anderer Länder?

Provokativ meint dazu Leser Gregor Gerland:

Das zukünftige Leben der Deutschen wird fragmentiert sein: Im Urlaub sind sie ohne Bargeld unterwegs, weil in (fast) ganz Europa kein solches mehr im Umlauf ist. Und während dieser zwei Wochen fühlen sie sich hip und meinen, sie wären so ähnlich wie die anderen. Zu Hause aber klammern sie sich an die antiquierten Scheine und Münzen aus Urgroßmutters Zeiten – unheilbar an die Vergangenheit fixiert, dieses Volk der Ewiggestrigen.

Unser Leser Joseph Loeffel schreibt dazu:

Worin besteht denn der Fortschritt, wenn bei jedem digitalen Bezahlvorgang ein meistens amerikanisches Unternehmen mitverdient und - ungefähr - 1 Prozent an Gebühren einbehält? Was ist daran ewiggestrig, wenn das vermieden oder eingeschränkt werden soll? Bin ich ewigheutig, wenn ich diesen verdeckten Wucher klaglos mitmache? Wenn erst das Bezahlen mit den derzeitigen Möglichkeiten voll digitalisiert ist, können die Dienstleister so richtig zulangen. Alternativen existieren dann ja nicht mehr. Insofern ist der digitale Euro ein Schritt in die richtige Richtung.

