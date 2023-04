Digitalisierung: Ökonom warnt - „Bulgarien, Griechenland und Rumänien könnten uns demnächst überholen“

Von: Dennis Fischer

Deutschland hat bei der Digitalisierung noch aufzuholen. © Laura Ludwig/dpa

Bei der Digitalisierung der Verwaltung hinkt Deutschland hoffnungslos hinterher. Doch statt endlich Boden gutzumachen, könnten nun weitere Länder an der größten europäischen Volkswirtschaft vorbeiziehen.

Berlin/Düsseldorf/Köln - Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition heißt es zur Digitalisierung, diese habe Priorität. Doch um das Thema ist es zuletzt ruhig geworden. Im jüngsten Koalitionsausschuss fand es beispielsweise keine Erwähnung, wie das Handelsblatt schreibt.

Deutschland verliere bei der Digitalisierung seiner Verwaltung im internationalen Vergleich weiter an Boden, fürchtet demnach das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Es komme in einer neuen Studie zu dem Schluss: „Die Digitalisierung der Verwaltung kommt in Deutschland nicht voran.“ Momentan befindet sich das Land im Vergleich mit den anderen EU-Staaten im unteren Mittelfeld auf Rang 18 von 27 und somit hinter dem EU-weiten Durchschnitt. Im Jahr zuvor, 2021, lag Deutschland immerhin noch vor Belgien und Tschechien.

Digitalisierung: Osteuropa mit Fortschritten

Deutschland droht dadurch nach Einschätzung des IW weiter international Plätze zu verlieren. „Wenn Länder wie Bulgarien, Rumänien und Griechenland, die momentan im Ranking noch hinter uns liegen, die technischen Lösungen implementieren, könnten sie uns demnächst überholen“, warnt Klaus-Heiner Röhl, Studienautor und Senior Economist für Mittelstandspolitik und Regionalpolitik beim IW. Momentan fehle in diesen Ländern zwar noch die Technik, es gebe dort aber nicht so große Bedenken wie in Deutschland.

Die Studie bezeichnet das Onlinezugangsgesetz (OZG) als „Fehlschlag“. Von dem Ziel, bis Ende des Jahres 2022 575 Verwaltungsleistungen online zur Verfügung zu stellen, seien nur 18 Prozent umgesetzt worden. Überwiegend sei versucht worden, historisch gewachsene analoge Behördenvorgänge mit Onlinemasken zu versehen, statt die „Digitalisierung für eine grundlegende Neukonzeption der Verwaltungsvorgänge in der digitalen Welt zu nutzen“.

Die Digitalpolitikerin und stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Nadine Schön (CDU), fordert deshalb laut Handelsblatt, den digitalen Datenaustausch zu fördern. Bisher sei die Ampelkoalition bei der Verwaltungsdigitalisierung nicht vorangekommen, es brauche einen Treiber für das Thema. Schön kritisiert: „Bundesinnenministerin Faeser als zuständige Ministerin ist das nicht.“ Die Innen- und Digitalpolitikerin Misbah Khan (Grüne) hingegen kritisiert die bisherige unionsgeführte Regierung: „Was in mehr als zehn Jahren schiefgelaufen ist, lässt sich nicht von heute auf morgen reparieren.“

Digitalisierung: Deutschland droht Vertragsverletzungsverfahren

Dass Deutschland Nachholbedarf im europaweiten Vergleich hat, könnte bald Konsequenzen haben. Denn zum Jahresende 2023 tritt laut Bericht die sogenannte EU-Single-Digital-Gateway-Verordnung in Kraft, die 75 staatliche Leistungen vorschreibt, die auch für Bürger anderer EU-Staaten online verfügbar sein müssen. Schafft es Deutschland nicht, diese Bedingung zu erfüllen, droht ein Vertragsverletzungsverfahren.