Discounter Mere wächst – bald könnte neue Filiale in Deutschland folgen

Der Discounter Mere, auch „Russen-Aldi“ genannt, plant bis zu 300 Filialen in Großbritannien zu eröffnen. Aber auch in Deutschland könnten Standorte folgen.

Köln – Der Discounter Mere*, der auch als „Russen-Aldi“ bekannt ist, möchte wachsen – und plant wohl mehrere hundert neue Filialen, wie verschiedene Medien berichten. So sollen vor allem in Großbritannien bis zu 300 Mere-Filialen eröffnet werden. Mere habe vor, die Filialen innerhalb der kommenden acht bis zehn Jahre in Betrieb zu nehmen.

Aber auch in Spanien wächst der „russische Aldi" und hat erst kürzlich drei Filialen eröffnet. Dabei bleibt es jedoch nicht: Mere habe den Plan, in Spanien schon bald an vierzig weiteren Standorten präsent zu sein. Während Mere jedoch bislang vor allem in Russland, Weißrussland und Kasachstan vertreten ist, führt der „Russen-Aldi" in Deutschland vier Filialen – und schon bald eine weitere. Denn die Eröffnung einer Mere Filiale in Bayern stehe bereits in den Startlöchern.