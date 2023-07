Disney: Vertrag für Chef Bob Iger bis Ende 2026 verlängert

Teilen

Bob Iger © Reynaud Julien/Imago

Disney hat den Vertrag seines Chefs Bob Iger bis Ende 2026 verlängert.

Burbank in den USA - Iger, der ab vergangenem November zunächst für zwei Jahre an die Spitze des Unternehmens zurückkehren sollte, habe Disney „erneut auf den richtigen strategischen Pfad gebracht“, sagte Verwaltungsratschef Mark Parker am Mittwoch (Ortszeit). Die zusätzliche Zeit werde es nun ermöglichen, die Nachfolge Igers „für einen langfristigen Erfolg“ von Disney zu regeln.

Das Votum des Verwaltungsrats zur Verlängerung von Iger erfolgte einstimmig, wie das Gremium mitteilte. Damit erhalte Disney nun „in Zeiten der Umstrukturierung“ Kontinuität bei der Unternehmensführung. Der inzwischen 72-jährige Iger war im November zu Disney zurückgeholt worden und hatte dabei seinen eigenen Nachfolger Bob Chapek nach nur zwei Jahren wieder abgelöst.



Er sollte zunächst für zwei Jahre an die Spitze von Disney zurückkehren und eine neue Wachstumsstrategie entwerfen. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat soll nach einem neuen dauerhaften Nachfolger für ihn gesucht werden.

Disney steht unter anderem wegen des hart umkämpften Streamingmarkts unter Druck. Das Angebot Disney+ hatte zuletzt mit sinkenden Abozahlen zu kämpfen. Wegen Streiks in der Branche lagen außerdem mehrere Produktionen auf Eis. hcy/pe