Diversität der Vorstände in deutschen Unternehmen nimmt zu

Neue Vorstände sind häufig jünger © "leungchopan"/IMAGO

Die Diversität in den Vorständen deutscher börsennotierter Unternehmen hat im vergangenen Jahr weiter zugenommen.

Stuttgart in Deutschland - Neu eingetretene Mitglieder waren häufig jünger, außerdem wurden viele Frauen und Menschen ohne deutschen Pass in die Vorstände berufen, wie eine Untersuchung die Beratungsfirma Horváth ergab. Der Frauenanteil nahm demnach jedoch kaum zu, weil zugleich besonders weibliche Vorstandsmitglieder ungeplant ausschieden.

Für die Untersuchung, die AFP am Dienstag vorlag, hat Horváth die Vorstände von 160 im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen analysiert, die insgesamt aus knapp 700 Mitgliedern bestehen. Insgesamt traten im vergangenen Jahr 77 Vorstände neu ein, 72 traten aus. Im Vorjahr waren 100 neue Mitglieder ernannt worden.



Das Durchschnittsalter der neuen Mitglieder beträgt demnach 50 Jahre. 2021 lag es bei 51 und 2020 bei 52 Jahren. Das durchschnittliche Alter aller Vorstände lag bei 53 Jahren.



60 Prozent der neuen Mitglieder haben laut Horváth die deutsche Staatsbürgerschaft. 2021 waren es noch 71 Prozent. Die meisten ausländischen Vorstände kommen aus den USA, Großbritannien und Frankreich.

Jedes vierte neue Vorstandsmitglied ist der Untersuchung zufolge eine Frau (26 Prozent). Der Anteil liegt damit etwas unter dem Vorjahreswert (28 Prozent). Der Gesamtfrauenanteil stieg leicht um zwei Prozentpunkte auf 15 Prozent.



Auffällig ist, dass der Anteil der Frauen an den Austritten aus den Vorständen im Jahr 2022 mit 18 Prozent höher lag, als der Gesamtfrauenanteil. Zwar erfolgte mit 86 Prozent der Großteil der Austritte außerplanmäßig, bei den Frauen betrug dieser Anteil jedoch 100 Prozent.



„Viele Frauen sind noch gar nicht so lange in ihren Funktionen, als dass ein planmäßiger Austritt in die Rente anstehen würde“, erklärte dazu Studienautor Oliver Greiner. „Die genauen Hintergründe lassen sich aufgrund der offiziellen Kommunikation häufig nicht ableiten.“ Es falle aber auf, dass viele der ausgetretenen weiblichen Vorstandsmitglieder schnell wieder in „verantwortungsvoller Position“ eingesetzt seien. pe/bk