DJV: AfD-Pläne zur Gründung eines eigenen Fernsehsenders „gesetzeswidrig“

Teilen

Frank Überall © Sven Simon/Imago

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hält die Planungen der AfD, einen eigenen Fernsehsender zu gründen, für „gesetzeswidrig“.

Berlin in Deutschland - „Dafür ist eine Rundfunklizenz erforderlich, die bei den Medienanstalten beantragt werden muss“, teilte DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall am Dienstag mit. Es sei unwahrscheinlich, dass die AfD eine Lizenz bekomme. Denn politischen Parteien sei der Betrieb von Rundfunkprogrammen durch den Medienstaatsvertrag untersagt.

Für den Parteitag der AfD am Freitag in Magdeburg hat der Kreisvorstand Kulmbach einen Antrag zum „Aufbau eines AfD-freundlichen TV-Senders“ gestellt. Er soll noch vor der Bundestagswahl 2025 auf Sendung gehen und im gesamten Bundesgebiet frei empfangbar sein. Der Bundesvorstand wird in dem Antrag aufgefordert, „die dazu notwendige Mittelbereitstellung aus fremden Mitteln und, soweit zulässig aus Parteivermögen“, zu ermöglichen.

Der DJV verwies auf Paragraf 53 des Medienstaatsvertrags. Demnach darf eine Zulassung nicht an politische Parteien erteilt werden. Diesem Paragrafen zufolge gilt dies auch entsprechend für zulassungsfreie Rundfunkprogramme. Diese Variante wäre nur möglich, wenn das Programm „im Durchschnitt von sechs Monaten weniger als 20.000 gleichzeitige Nutzer“ erreicht oder „nur geringe Bedeutung für die individuelle und öffentliche Meinungsbildung entfalten“.



Der DJV-Vorsitzende Überall betonte, die Bestimmungen des Medienstaatsvertrags seien „demokratische Säulen“, die einen einseitig ausgerichteten Parteisender in Deutschland verhinderten. „Fake News und Desinformaton dürfen nicht zu sendefähigen Standards werden“, erklärte er. „Einen Parteisender gleich welcher politischen Couleur brauchen wir nicht.“ mt/akr

Präsident des Zentralrats der Juden warnt Union bei AfD vor Entgegenkommen

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat die CDU nach den Äußerungen von Parteichef Friedrich Merz vor einem Entgegenkommen gegenüber der AfD gewarnt. Zwar habe Merz im Nachgang seine Aussagen zur AfD „wieder geradegerückt“, er sei aber „zunächst ein wenig erschüttert“ gewesen, sagte Schuster der „Welt“ (Mittwochsausgabe). Die „Brandmauer“ der CDU gegen die AfD müsse stehen.



Merz war hatte am Sonntag eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD auf Landes- oder Bundesebene zwar abermals ausgeschlossen, zugleich aber erklärt, Kontakte auf lokaler Ebene seien möglich. Dies hatte in der Union breite Kritik hervorgerufen. Merz stellte darauf am Montag klar, es werde „auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben“.



„Auf lokaler Ebene kann ein vernünftiger Vorschlag nicht nur deshalb abgelehnt werden, weil er von der AfD kommt“, sagte Schuster. Dies sei „sicherlich der falsche Weg. Aber: Sich hier mit der AfD gutzustellen und mögliche Kooperationen vorzubereiten, gar auf Stimmungslagen der AfD einzugehen, ist in meinen Augen der vollkommen falsche Weg.“ Auf alle Vorschläge der AfD müsse „mit einem entsprechend kritischen Blick geschaut werden.“



Schuster sagte, er sehe nicht alle, die sich in Umfragen als AfD-Anhänger zeigten, als rechtsradikal an. Es gebe einen Prozentsatz, der tatsächlich rechtsradikal sei. „Aber es gibt auch sehr viele unzufriedene Wähler. Menschen, die mit der Politik der derzeitigen Regierungskoalition aus verschiedenen Gründen nicht einverstanden sind“, sagte der Zentralratspräsident. „Wir haben auch vollkommen unabhängig von der AfD derzeit eine Politik, die die Menschen verschreckt. Etwa bei der notwendigen Energiewende, die übers Knie gebrochen wurde.“



Betroffen seien fast alle, Eigenheimbesitzer wie Mieter, „was natürlich Existenzängste auslöst, gerade vor dem Hintergrund der Inflation“, sagte Schuster. Es seien aber auch von der Opposition „keine klugen Alternativen“ aufgezeigt worden. „Und dann denken sich zu viele Wähler, jetzt geht alles den Bach runter, es spielt alles keine Rolle mehr, da kann ich auch gleich die AfD wählen.“



„Eine Regierungsbeteiligung der AfD, insbesondere auf Bundesebene, wäre aber ein Punkt, bei dem man sich von jüdischer Seite überlegen muss, ob jüdisches Leben in diesem Land noch gewollt ist“, betonte Schuster. Er bezeichnete die Ausdrucksweise der AfD als „rassistisch, menschenverachtend und teilweise auch antisemitisch“ - „vor allem dann, wenn sie Verschwörungsideologien Vorschub leistet“. mt/pw