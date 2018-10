dm verändert Verpackung in guter Absicht - doch es hagelt Kritik

dm verkauft ein Produkt ab sofort in einer anderen Verpackung. Dahinter steckt eine gute Absicht. Doch auf Facebook hagelt es Kritik.

Karlsruhe - Ab sofort gibt es bei dm ein neues Produkt. Nudeln des schwäbischen Teigwaren-Unternehmens ALB-GOLD. Das besondere dabei: Die Nudeln sind nicht in Plastik verpackt, sondern in Papierbeuteln. Das bewirbt die Drogeriemarktkette auf Facebook. Sie schreiben über ihren Post: „Nudeln in Papier verpackt. Ab sofort findet ihr die Papierbeutel von ALB-GOLD in unseren dm-Märkten und ab nächster Woche auch online.“

Besondere Aufmerksamkeit lenken sie mit dem Hashtag „plastikfrei“ auf die Verpackungsart. Sie wollen mit dem Trend mitgehen, der auf mehr Umweltfreundlichkeit setzt und so der übermäßigen Plastikflut in den Supermärkten entgegenwirken. Nachdem die EU bestimmte Plastikartikel verbieten will, verzichten immer mehr Supermärkte auf die umweltschädlichen Produkte.

dm-Nudeln in Papierbeuteln - User beschweren sich

Die Maßnahme von dm kommt aber nicht bei allen Usern so gut an. Die meisten finden es zwar gut, dass dm auf Plastik verzichtet. Sie beschweren sich aber darüber, dass zuviel Papier ebenfalls nicht gut für die Umwelt sei. Ein User wurde sehr ausführlich: „Ich hoffe, dsas alle, die hier reinschreiben, dass Papierbeutel eine super Sache sind, sich im Klaren sind, dass Papier eine sehr aufwendige Ressource und ein belastbares Produkt ist,“ er verweist auf die Abholzung der Regenwälder und den hohen Wasserverbrauch den die Papierherstellung mit sich bringt.

Ein anderer Nutzer hat gleich einen Verbesserungsvorschlag: „Besser als Plastik, aber warum macht ihr nicht eine riesige Schütte für solche Sachen. Eine Kelle dazu und der Kunde füllt sich selbst ab. Der Begriff Kelle ist beispielhaft zu sehen.“ Das jedoch finden andere User zu unhygienisch. Viele Kunden weisen auch darauf hin, dass es andere Nudelmarken schon seit geraumer Zeit in Pappverpackungen zu kaufen gibt. Sie werfen dm vor der Entwicklung hinterher zu hinken.

Es gibt auch positive Reaktionen auf die neue Nudelverpackung bei dm

Es gab aber auch ein paar User, die die ständige Kritik nicht verstehen können: „Boah echt, manche Menschen müssen einfach alles schlecht reden. Das widert mich langsam so richtig an! Anstatt mal ein Lob auszusprechen wird andauernd kritisiert!“

In den Kommentaren wird deutlich, dass Plastik ein kontrovers diskutiertes Thema ist. Besondere Brisanz erhält die Materie, seitdem bekannt wurde, dass Forscher erstmals Mikroplastik in Stuhlproben von Menschen nachgewiesen haben.

md