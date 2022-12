Dollar schwächelt wegen Aussagen von Fed-Ex Chef Powell

Fed-Chef Jerome Powell hat für Dezember moderatere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. © IMAGO/Liu Jie

Der Euro ist am Donnerstag weiter gestiegen - auch dank des schwachen Dollars, der unter den Aussichten der US-Notenbank Fed litt.

Frankfurt/Main - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen und hat damit an die Kursgewinne vom Vorabend angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0444 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0376 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhielt der Euro durch eine Dollar-Schwäche, die am Vorabend eingesetzt hat und sich am Morgen fortsetzt. Auslöser für die Kursverluste bei der amerikanischen Währung waren Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell. Powell hatte Signale für kleinere Zinserhöhungen in den USA gegeben.

«Der Zeitpunkt für eine Verringerung der Zinserhöhungen könnte schon auf der Dezember-Sitzung kommen», sagte Powell am Mittwochabend in Washington auf einer Veranstaltung des Instituts Brookings. Eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos von zuletzt 0,75 Prozentpunkte auf nur noch 0,50 Prozentpunkte war zwar schon allgemein erwartet worden, sagte Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank. Aber als Powell in dieser mit Spannung erwarteten Rede bestätigt habe, dass «schon auf der Dezember-Sitzung» der Zeitpunkt gekommen sein dürfte, das Tempo der Zinserhöhungen zu drosseln, «passten die Finanzmarktteilnehmer ihren Ausblick noch einmal signifikant an».

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einem Anstieg in den vergangenen Tagen leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,35 US-Dollar. Das waren 59 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 46 Cent auf 80,09 Dollar.

Nach drei Tagen mit Kursgewinnen in Folge, in denen sich Rohöl aus der Nordsee etwa fünf Prozent verteuert hat, habe eine leichte Gegenbewegung eingesetzt, hieß es von Marktbeobachtern. Derzeit werden die Ölpreise durch die Entwicklung in China maßgeblich beeinflusst, wo die Regierung weiterhin die harten Corona-Maßnahmen fortsetzt und damit die Wirtschaft des Landes belastet.

Gleichzeitig ist aber auch die Förderpolitik des Ölverbunds Opec+ ein bestimmender Faktor am Ölmarkt. Zuletzt haben mehrfach Spekulationen über die künftige Produktionsmenge der Opec+ die Ölpreise bewegt. In der Allianz haben sich die Mitgliedsstaaten des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten wie Russland zusammengeschlossen. (dpa)