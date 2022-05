Dritter Chefposten-Wechsel beim Ölkonzern Petrobras

Hauptgebäude des Ölkonzerns Petrobras © IMAGO/Wang Tiancong

Bevor ein neuer Präsident im Oktober in Brasilien gewählt wird, möchte die brasilianische Regierung von Staatschef Jair Bolsonaro die Spitze des Ölkonzerns Petrobras mit Sitz in Rio de Janeiro ein weiteres Mal neu vergeben.

Brasília - Dies ging aus einer Mitteilung des Ministeriums für Bergbau und Energie in Brasília am Montagabend (Ortszeit) hervor.

Demnach soll auf José Mauro Coelho nach nur etwas mehr als einem Monat Caio Mário Paes de Andrade folgen, der als Sondersekretär für Entbürokratisierung von Wirtschaftsminister Paulo Guedes fungiert. Es wäre bereits der dritte Wechsel auf dem Chefposten des halbstaatlichen Unternehmens seit dem Amtsantritt Bolsonaros am 1. Januar 2019. Der Petrobras-Vorstand muss dem Wechsel noch zustimmen.

Brasilien durchlebe eine schwierige Zeit, die auf die hohe Volatilität auf den internationalen Märkten zurückzuführen sei, hieß es in der Mitteilung. Es sei notwendig, auf ein «ausgeglichenes Szenario im Energiebereich» hinzuarbeiten. Bolsonaro hatte erst in diesem Monat erneut die Preispolitik und den Gewinn vom brasilianischen Ölkonzern Petrobras kritisiert.

68 Prozent der Brasilianer machen der Zeitung «Folha de S. Paulo» zufolge die Bolsonaro-Regierung für die hohen Kraftstoffpreise in dem südamerikanischen Land verantwortlich. Der Staatschef strebt bei der Präsidentenwahl im Oktober eine weitere Amtszeit an. In jüngsten Umfragen liegt der Rechtspolitiker hinter dem linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. (dpa)