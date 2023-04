Dröge will Vorteile erneuerbarer Energien mehr hervorheben

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge will die Vorteile erneuerbarer Energien besser vermitteln, nachdem der Atomausstieg in großen Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung stößt.

Berlin in Deutschland - „Wir müssen wahrscheinlich noch mehr darüber sprechen, wie sehr die Erneuerbaren geeignet sind, die Preise zu senken“, sagte Dröge am Freitag im ARD-“Morgenmagazin“. Sie verwies zudem darauf, wie schnell die Bundesregierung beim Ausbau etwa der Windkraft vorankomme.

Dröge betonte, ein Weiterlaufen der Atomkraftwerke wäre „nicht zum Nulltarif“ möglich. Die deutschen Kraftwerke entsprächen nicht mehr dem neuesten Stand der Technik, es wären massive Sicherheitsüberprüfungen notwendig. Dass diese Kosten vom Steuerzahler getragen werden müssten, „verschweigt die Union“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende an die Adresse von CDU und CSU.



Der aktuelle „Deutschlandtrend“ für das ARD-“Morgenmagazin“ ergab, dass ein überwiegender Teil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland den endgültigen Atomausstieg für falsch halten. Bei einem großen Teil der Befragten sind die Bedenken groß, dass mit der Wende hin zu mehr klimafreundlich erzeugter Energie auch eine weitere Erhöhung der Preise einhergeht. Zuvor hatten auch andere Umfragen ein ähnliches Bild gezeichnet.



Die Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim und Emsland gehen am Samstag vom Netz. Insbesondere von CDU und CSU kommt scharfe Kritik an der Entscheidung der Ampel-Regierung. cha/mt

CDU-Chef Merz nennt Atomausstieg „schwarzen Tag“ für Deutschland

CDU-Chef Friedrich Merz hat den endgültigen Atomausstieg am Samstag als „schwarzen Tag für Deutschland“ bezeichnet. „Morgen ist ein schlechter Tag“, sagte Merz am Freitag dem Sender NDR Info. Es könne nicht sein, dass Deutschland drei Kernkraftwerke vom Netz nehme, die die sichersten der Welt seien. Kein anderes Land reagiere auf den Ukraine-Krieg und die verschärfte Energieversorgungslage so wie die Bundesrepublik, kritisierte er.

Merz verwies in diesem Zusammenhang auf die weltweit mehr als 400 laufenden und 60 im Bau befindlichen Atomkraftwerke: „Da stellt sich schon die Frage: ‚Wer ist hier eigentlich der Geisterfahrer?‘“



Auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder übte erneut scharfe Kritik an der bevorstehenden Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland. „Das ist ein ganz trauriges Kapitel deutscher Energiepolitik“, sagte Söder in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv.



„Während die ganze Welt überlegt, wie sie in diesen Energiekrisen ihr Energieportfolio erweitert, machen wir genau das Gegenteil“, so der bayerische Ministerpräsident. Er warf der FDP in dem Zusammenhang „Schwäche“ vor. Die Liberalen dächten eigentlich anders, hätten aber „keine Kraft“, das zu ändern.



Die Alternativen der Ampel-Regierung seien „nicht optimal“, fügte Söder mit Blick auf die Kohleverstromung hinzu. Atomstrom sei eine Energiequelle, die „CO2-frei ist, klimamäßig wesentlich besser ist, bezahlbar ist und sicher ist“. Der Atomausstieg sei eine „absolute Fehlentscheidung“.



Die Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim und Emsland gehen am Samstag vom Netz. Sie trugen zuletzt nur einen kleinen Teil zur Stromerzeugung bei. Eigentlich hätte der Atomausstieg schon zum Jahreswechsel erfolgen sollen; wegen der Energiekrise beschloss die Bundesregierung aber eine Verschiebung der Abschaltung um dreieinhalb Monate. cha/mt