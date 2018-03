dm tut etwas für Mütter und Babys, das andere Läden unbedingt nachahmen sollten

Warum sind noch nicht viel mehr Geschäfte in Deutschland auf diese simple und gute Idee gekommen? Die Drogeriemarktkette macht etwas Vorbildliches für Mütter und deren Babys. Zumindest in 100 Filialen.

München - Die Drogeriemarktkette weiß, wie sie Kundinnen, vor allem Mütter, an sich bindet: Wie sie an diesem Donnerstag ankündigte, wird sie zumindest in 100 Drogeriemärkten in Deutschland Stillecken einrichten: An diesen Orten können Mütter ihre Babys stillen, ohne sich dabei beobachtet zu fühlen. dm lädt auch ausdrücklich Väter ein, sich dorthin zu setzen und ihr Kind zu füttern. dm verspricht kostenlose Stilleinlagen und Kosmetiktücher.

dm-Chef Erich Harsch erklärt, seine Droegriemarktkette wolle „ein Zeichen für die Akzeptanz von Stillen in der Öffentlichkeit setzen“. Viele junge Mütter wüssten nicht, wo sie unterwegs ungestört stillen können.

In ganz Berlin und München wird es jeweils nur drei solcher Ecken im dm geben, in Hamburg nur eine.

+ So werden die Stillecken für Mütter und deren Babys aussehen. Auch Väter können dort natürlich sitzen und ihr Kind füttern. © dm

Das ist die Liste aller dm-Filialen mit einer Stillecke (in alphabetischer Reihenfolge):

Aalen, Nördlicher Stadtgraben 6

Alfter, Medinghovener Str. 1

Alsfeld, Alicestraße 11

Altötting, Mühldorfer Straße 114

Backnang, Im Biegel 8 - 10

Bad Kreuznach, Bosenheimer Straße 251

Bad Salzungen, Bahnhofstraße 11

Bad Vilbel, Friedberger Straße 77b

Bad Wildungen, Itzelstraße 32 A

Barbing, Bischof - Sailer - Straße 3 - 7

Bergisch Gladbach, Richard-Zanders-Straße 2

Berlin, Tauentzienstraße 2 - 3

Berlin, Karl - Marx - Straße 66

Berlin, Badstraße 16

Bielefeld, Engersche Straße 96

Bielefeld, Apfelstraße 8

Bornheim, Hornbachstraße 17

Braunschweig, BraWo - Allee 1

Bremen, Hutfilterstraße 12 - 14

Chemnitz, Reichsstraße 58

Dillingen a.d.Donau, Rudolf - Diesel - Straße 10

Dinslaken, Neutorplatz 14

Dortmund, Ostenhellweg 27 - 29

Düren, Wirtelstraße 23+25

Eckernförde, Kieler Straße 54

Frankfurt am Main, Zeil 47 - 49

Fulda, Bahnhofstraße 18

Fulda, Frankfurter Straße 71

Gerolzhofen, Spielsee 1

Göppingen, Pfarrstraße 1 - 3

Görlitz, Reichenbacher Straße 53/55

Görlitz, Nieskyer Straße 100

Gotha, Erfurter Straße 3 - 5

Greifswald, Lange Straße 90

Gummersbach, Kaiserstraße 21

Hachenburg, Kleeberger Weg 35a

Halle (Saale), Leipziger Straße 5

Hamburg, Lüneburger Straße 48

Hannover, Ernst-August-Platz 2

Heiligenroth, Industriestraße 16

Heimsheim, Mönsheimer Straße 61

Höchberg, Heidelberger Straße 101a

Hochheim am Main, Holger - Crafoord - Straße 2

Horb am Neckar, Bahnhofplatz 20

Hoyerswerda, Teschenstraße 1

Ibbenbüren, Große Straße 30

Ingolstadt, Ludwigstraße 15

Karlsruhe, Grünhutstraße 1

Kempten, August - Fischer - Platz 1

Köln, Minoritenstraße 1

Köln, Steyler Straße 21

Konstanz, Marktstätte 22

Kulmbach, Albert - Ruckdeschel - Straße 27

Kürnach, Wachtelberg 18

Landshut, Ritter-von-Schoch-Straße 21b

Leipzig, Hainstraße 21

Ludwigsburg, Marstall

Magdeburg, Olvenstedter Graseweg 37

Mannheim, Amselstraße 10

Marburg, Erlenring 9

Meerbusch Lank - Latum, Josef-Tovornik-Straße 2

Merchweiler, Quierschieder Straße 19

Meschede, Ruhrstraße 25

Mettmann, Talstraße 10

Mülheim an der Ruhr, Hansastraße 20a

München, Sonnenstraße 7

München, Dachauer Straße 92

München, Rotkreuzplatz 1

Münster, Marktallee 38 - 40

Neunkirchen am Brand, Zum Neuntagwerk 12

Neustadt am Rübenberge, Justus-von-Liebig-Straße 1

Oer-Erkenschwick, Stimbergstraße 134

Oldenburg, Achternstr. 4 - 5

Poing, Alte Gruber Straße 2 - 6

Potsdam, Brandenburger Straße 49-51

Radolfzell am Bodensee, Markthallenstraße 1

Reinbek, Liebigstraße 1

Rendsburg, Bismarckstraße 12-14

Riesa, Hauptstraße 97

Rommerskirchen, Mariannenpark 10

Roth, Ostring 6

Schwäbisch Hall, Dietrich-Bonhoeffer-Platz 2

Schwarmstedt, Celler Straße 35

Schwerte, Hüsingstraße 28

Schwörstadt, Im Steinfacht 3

Sinsheim, Steinsbergstraße 1

Staufen im Breisgau, Großmattenstraße 2

Stockach, Aachenstraße 37

Stockheim, Industriestraße 12

Stralsund, Ossenreyerstraße 54

Stutensee, Am Hasenbiel 2a

Waldkirch, Industriestraße 2

Wildau, Chausseestraße 1

