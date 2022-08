Drohender Gasmangel: Geschäftsklima im Mittelstand stürzt laut Förderbank KfW ab

KfW-Logo © IMAGO / Schöning

Wie die Förderbank KfW angibt, ist die Stimmung im deutschen Mittelstand im Juli abgestürzt.

Frankfurt am Main in Deutschland - Mit einem Rückgang um 9,5 Zähler auf minus 15,3 Punkte verlor das von der staatlichen Förderbank KfW ermittelte Geschäftsklima im Mittelstand das Vierfache einer üblichen Monatsveränderung. Die Stimmung verschlechterte sich branchenübergreifend, wie die KfW am Dienstag mitteilte.

Die Geschäftserwartungen der mittelständischen Unternehmen stürzten von 12,7 Zählern auf minus 34,8 Punkte ab - die Erwartungen seien damit so schlecht "wie bisher nur vor großen Rezessionen", erklärte die KfW am Dienstag. Die Bewertung der aktuellen Geschäftslage verschlechterte sich um 5,3 Zähler, blieb mit 7,6 Punkten aber noch im positiven Bereich.

Besonders besorgt war laut Umfrage der Einzelhandel: Aufgrund der Kaufkraftverluste von Verbraucherinnen und Verbrauchern waren die Geschäftserwartungen im Juli hier so schlecht wie nie seit Beginn der Datenerhebung. fho/ilo