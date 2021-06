Datenschutzrechtler: „Irlands Datenschutzbehörde wirkt wie ein Schwarzes Loch für Beschwerden“

Datenschutzbeschwerden gegen Facebook, Google und Co. bisher meist aussichtslos

von Matthias Schneider schließen

Der EuGH hat nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden mehr Handhabe gegen große Internetkonzerne zugesprochen. Das Urteil zeigt auf, dass diese bisher weitgehend Narrenfreiheit genossen.

Am Dienstag hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg ein Urteil in Sachen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) veröffentlicht: Künftig können nationale Datenschutzbehörden in Ausnahmefällen gegen Verstöße von Unternehmen vorgehen, auch wenn deren Hauptsitz in einem anderen Land liegt. Das Urteil könnte Firmen wie Facebook und Google empfindlich treffen. Denn die DSGVO ist zwar ein mächtiges Werkzeug zum Schutz privater Daten, doch bisher konnten sich einige der größten Datenverarbeiter vor Sanktionen schützen, indem sie sich hinter einer Datenschutzbehörde verstecken.



Bis dato waren die Verhältnisse in Sachen Datenschutz klar geregelt. Streng nach Marktortprinzip war jeweils nur die Aufsichtsbehörde zuständig, in deren Wirkungsbereich sich der europäische Sitz eines Unternehmens befindet. Hat zum Beispiel ein deutscher Bürger eine Datenschutzbeschwerde gegen Facebook, muss er sie bei der irischen Datenschutzbehörde DPC (Data Protection Commission) einreichen. Wie auch Google und Microsoft schätzt Facebook im Inselstaat günstige Bedingungen wie eine geringe Körperschaftssteuer.



Doch auch im Kontext der Datenschutzgrundverordnung scheint Irland Standortvorteile zu bieten: „Wenn Sie als Bürger eine Datenschutzbeschwerde gegen Facebook haben, sind Sie verloren, so wie die Dinge im Moment stehen“, erklärt Marco Blocher, Jurist beim europäischen Datenschutzverein Noyb (none of your business). Er kritisiert die Arbeitsweise der irischen Behörde: „Es ist teilweise hochgradig absurd, wie lange sich Verfahren bei der DPC ziehen.“



Blocher führt aus: „Wir haben im Januar 2019 mehrere Beschwerden, unter anderem gegen Apple Music und Youtube, bei der DPC eingebracht. Die sind bis heute nicht entschieden.“ Dabei handle es sich nicht einmal um inhaltlich komplexe Verfahren: „Im Falle von Apple ging es um eine simple Verletzung der Auskunftspflicht. Die DPC habe eineinhalb Jahre gebraucht, um Apple diese Beschwerde überhaupt zur Kenntnis zu bringen. Normalerweise dürfe das gesamte Verfahren nur Wochen bis Monate dauern. „Als Nichtregierungsorganisation aus spezialisierten Juristen können wir natürlich am Ball bleiben, aber für normale Bürger ist es so unmöglich, ihre Rechte durchzusetzen, die DPC wirkt hier wie ein Schwarzes Loch“, erklärt Blocher.



Dadurch seien Rechtsverletzungen rentabel: „Für die Unternehmen ist es billiger, rechtswidrig Daten zu erheben und zu verkaufen sowie die – bisher kaum vorhandenen – Strafen zu bezahlen, statt sich an die Regeln des Datenschutzes zu halten“, kritisiert Blocher. Doch nicht nur private Organisationen wie Noyb, auch Christof Stein, Sprecher des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, sieht die Situation kritisch: „Die irische Datenschutzaufsichtsbehörde hat etwa 200 grenzüberschreitende Verfahren aus Deutschland, von denen bisher nur eine sehr geringe Anzahl entschieden ist.“ Doch den deutschen Behörden waren die Hände gebunden. Noch letzte Woche bestätigte der europäische Datenschutzausschuss gegenüber unserer Zeitung, dass die nationalen Behörden – also auch die DPC – in solchen Fragen „vollständig unabhängig“ agierten.



Das Problem sei das „irritierende Selbstverständnis“ der irischen Datenschutzbehörde, wie Marco Blocher findet. Für Helen Dixon, die Leiterin der DPC, sei der DSGVO-Passus, sich mit einer Beschwerde zu befassen, keine Handlungsaufforderung. „Dixon meint unter Verweis auf irisches Recht, dass sie Verfahren eröffnen und ohne Entscheidung einstellen kann“, sagt der Datenrechtler.



Die DPC selbst stand trotz mehrerer Anfragen nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung. Ähnlich erging es auch dem EU-Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE). Dieser hatte Dixon im März wegen der genannten Vorwürfe zur Anhörung geladen. Neben ihr sollten Andrea Jelinek, Chefin des Europäischen Datenschutzausschusses und Max Schrems, Vorsitzender von Noyb, vor dem Gremium erscheinen.



Dixon, die lieber alleine angehört werden wollte, nannte dieses Vorgehen „unangemessen“ und „pervers“ und sagte die Teilnahme ab.



Dieser Verweigerung begegnet die EU aktuell mit mit hohem juristischen Druck. Erst Ende Mai hat das Europäische Parlament eine Resolution angenommen, in der die EU-Kommission zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Irland aufgefordert wird. Das EuGH-Urteil vom Dienstag schlägt in dieselbe Kerbe. Denn es macht klar, dass die Europa-Richter Verfahrensverzögerungen durch einzelne Behörden nicht länger tolerieren. Zwar sei es grundsätzlich Aufgabe der federführenden Behörde, zu beschließen, ob das Verhalten eines Unternehmens gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Sie könne eine Entscheidung jedoch nicht alleine treffen, sondern müsse „loyal und wirksam“ mit den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten.



Aller Kritik zum Trotz ficht die einzelkämpferische DPC aktuell einen Prozess mit Facebook aus. Denn entgegen ihrer Gewohnheiten hat die Behörde auf Basis eines Urteils vom Juli letzten Jahres Facebook den Transfer europäischer Nutzerdaten in die USA untersagt und war damit wegweisend.



Rubriklistenbild: © Justin Tallis/AFP