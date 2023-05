Dürr hält Heizungsgesetz für „offensichtlich nicht ganz fertig“

Noch nicht bereit für den Bundestag

Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestag, bezweifelt, dass das Heizungsgesetz bereit für den Bundestag ist.

Berlin in Deutschland - Er sehe derzeit nicht, „dass der Bundestag in aller Breite darüber beraten kann“, sagte Dürr am Dienstag im ARD-“Morgenmagazin“. Stattdessen müsse in der Koalition über Bedenken an dem Projekt gesprochen werden.

Das Gesetz sei „offensichtlich nicht ganz fertig“, argumentierte der FDP-Politiker. Es komme nicht darauf an, ob das Gesetz „ein, zwei Monate später in Kraft tritt“. Es gehe um „eine wirklich große Sache“, begründete Dürr die Zögerlichkeit seiner Partei.

Die Entscheidung, ob das sogenannte Heizungsgesetz in dieser Woche zur ersten Lesung ins Parlament kommt, sollte bis Dienstagmittag fallen. In SPD-Fraktionskreisen hatte es dazu bereits am Montag geheißen, die Chancen seien gering.



Kommt es nicht dazu, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesetz bis zur Sommerpause überhaupt noch verabschiedet wird. Denn bis dahin blieben nur drei Sitzungswochen Zeit.



Das im Kabinett beschlossene neue Gebäudeenergiegesetz sieht vor, dass alle neu eingebauten Heizungen ab dem kommenden Jahr klimafreundlich sind. Bestehende Heizungen können aber weiterlaufen und dürfen repariert werden.



Dürr räumte ein, dass Deutschland ein neues Gebäudeenergiegesetz brauche. Es gelte allerdings „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“. Der FDP-Fraktionschef sprach sich zudem gegen eine soziale Staffelung bei der Förderung aus. Diese sei „extrem kompliziert“. Bis bei einer solchen Regelung Fördermittel fließen könnten, würde Dürr zufolge viel Zeit vergehen. ma/se

Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin warnt FDP vor Blockade von Heizungsgesetz

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, hat die FDP davor gewarnt, das Gebäudeenergiegesetz in dieser Woche nicht auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen. Die FDP würde mit einer Blockade „zeigen, dass es ihr nicht zuvorderst um inhaltliche Fragen geht, sondern um Profilierung um ihrer selbst willen“, sagte Mihalic dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstagsausgaben).



Der zuständige Ausschuss habe die Anhörung zum Gebäudeenergiegesetz bereits „für diese Woche Freitag terminiert“, sagte Mihalic. „Mit diesem von der Ampel im Ausschuss beschlossenen Verfahren beginnt dann ja bereits der parlamentarische Prozess“, betonte die Grünen-Politikerin.



Der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse, sagte dem Berliner „Tagesspiegel“, es bedürfe grundlegender Änderungen am Gesetzentwurf. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) solle „einen neuen Entwurf vorlegen, der auf dem Koalitionsvertrag basiert - und nicht auf dem Wahlprogramm der Grünen“, sagte Kruse.



