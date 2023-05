China verändert wirtschaftliche Strategie in Europa

Von: Patrick Freiwah

China ändert seine Strategie und schraubt die Investitionen in Europa zurück. Zudem fokussiert sich die Volksrepublik offenbar konkret auf vier Länder.

Peking/München – Die Volksrepublik China fährt im Rahmen ihrer globalen Expansion eine veränderte Taktik. Erstmals seit 2008 überholten sogenannte „Greenfield“-Projekte (Tochterfirmen werden gegründet oder neue Produktionsstätten errichtet) die bisher vorherrschenden Unternehmensübernahmen. So lautet das Ergebnis einer Studie des Berliner China-Instituts Merics in Zusammenarbeit mit der Rhodium-Gruppe.

Zum einen habe sich die Investitionstätigkeit von chinesischen Unternehmen in Europa massiv in Richtung Elektromobilität (speziell Akkumulatoren) verschoben, außerdem liege der Fokus auf das Gründen von neuen Unternehmen. Im Vergleich zum vorangegangenen Jahr sei dagegen die Zahl der Übernahmen durch chinesische Firmen um etwa 22 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro zurückgegangen, so die Analyse. Bereits bei der letztjährigen Auswertung war dieser Trend zu erkennen.

Europa: China-Investitionen konzentrieren sich auf vier Nationen

Was aus der Untersuchung noch hervorgeht, ist die Konzentration im Bereich Elektrotechnik bzw. E-Mobilität. So haben die Neustarts offenbar hauptsächlich in der Autoindustrie stattgefunden: Batterieriesen aus China wie CATL, Envision AESC und SVOLT investierten in Werke in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Ungarn. Überhaupt seien diese vier Staaten die größten Empfängerländer - auf sie entfallen demnach rund 88 Prozent der chinesischen Direktinvestitionen in Europa. Angeblich wurden hier nicht nur die meisten Neugründungen vollzogen, sondern auch die häufigsten Übernahmen sowie Firmen-Zusammenschlüsse.

China-Flagge auf einem Mikrochip: Im Bereich Elektrotechnik ist das asiatische Land Vorreiter. © IMAGO/Jakub Porzycki

China und Europa: Politische Regulierung könnte Investitionsfaktor sein

Max Zenglein, Chefökonom bei Merics, erklärt: „Die veränderten Investitionsmuster zeigen klar, wie stark die chinesische Konkurrenz insbesondere in der E-Mobilität ist.“ Der Experte benennt zudem einen politischen Hintergrund: „Greenfield-Investitionen werden zudem weniger streng reguliert als umstrittene Übernahmen im Bereich kritische Infrastruktur oder im Technologiesektor.“

Laut Agatha Kratz, Direktorin bei der Rhodium Group, investieren chinesische Firmen „Milliarden in die europäische Wertschöpfungskette für E-Mobilität“. Für sie zählen chinesische Unternehmen zu den „wichtigen Akteuren der Energiewende“. Derweil profitiert die Volksrepublik von westlichen Sanktionen in Russland. (PF mit Material der dpa)