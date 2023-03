„Earth Hour“: Russland macht nicht mit

Teilen

Earth Hour (Symbolbild) © IMAGO

Am Samstag wird zum 17. Mal zur sogenannten Earth Hour aufgerufen.

Moskau in Russland - Rund um den Globus sind Millionen Menschen aufgefordert, jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht auszuschalten, um ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz zu setzen. Auch berühmte Bauwerke wie das Brandenburger Tor in Berlin, das Empire State Building in New York und das Taj Mahal in Indien sind dann in Dunkelheit gehüllt.

Allein in Deutschland wollen sich laut der Umweltschutzorganisation WWF über 550 Städte und Gemeinden beteiligen. Nach 14 Jahren wird Russland allerdings diesmal nicht dabei sein. Als Grund gab der Kreml an, dass die „Earth Our“ vom WWF und damit von einem „ausländischen Agenten“ organisiert wurde. ans/dja