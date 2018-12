Easyjet-Urteil dürfte viele Kunden ärgern

Der BGH hat doch 2017 genau das geregelt:

"Einen Flug kann man vor vor Reisebeginn jederzeit kündigen.Für jeden nicht angetretenen oder verpassten Flug darf der Kunde sämtliche Steuern und Flughafengebühren zurückverlangen, selbst wenn in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Airline dies ausgeschlossen wird. Nur den eigentichen Ticketpreis kann ein Fluggast laut BGH nicht zurück verlangen, wenn die Fluggesellschaft die Kündigung ausgeschlossen hat – auch wenn sie den Platz noch an einen anderen Passagier verkaufen konnte. Die Fluggesellschaft darf auch keine pauschale Gebühr dafür verlangen, dass sie die Stornierung bearbeitet."

(Az. X ZR 25/17)

Weshalb spricht nun ein untergeordnetes Gericht einer Fluggesellschaft Geld zu, das ihr überhaupt nicht zusteht? Denn wie im Artikel ja schon erwähnt sind das Gebühren und Steuern die nur dann anfallen wenn der Passagier mit fliegt und diese müssen von der Airline an den Flughafen bzw Steuerbehörde ausgezahlt werden.

" In dem Vertrag und in den Geschäftsbedingungen hatte Easyjet nach Feststellung des OLG ausreichend auf die Bestimmungen hingewiesen."

Auch eine etwas merkwürdige Auffassung des Gerichts, denn in den AGBs darf jeglicher Müll stehen, wenn er gegen Gesetze verstößt ist er aber rechtlich nicht bindend.