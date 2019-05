Ebay-Revolution: Für Kunden wird es günstiger - dafür ist aber etwas in Kauf zu nehmen

eBay kündigte kürzlich revolutionäre Änderungen in der Zahlungsabwicklung an. Sowohl für Anbieter als auch Kunden ändert sich einiges.

München - Der Online-Marktplatz eBay wird vor allem in Sachen Zahlungsabwicklung völlig neue Wege gehen: Zukünftig soll es möglich sein, sich bislang verpflichtende Zwischenschritte zu sparen und Ver- und Einkäufe direkt auf der Plattform abschließen zu können.

Neue Kontoverwaltung bei eBay - mehr Vielfalt beim Bezahlen

Die Kontoverwaltung soll einen Überblick über alle Verkäufe und Auszahlungen bieten und damit an Transparenz und Simplizität gewinnen. Außerdem setzt das US-amerikanische Unternehmen mit zahlreichen Bezahlmöglichkeiten wie Lastschriften, Kreditkarten sowie nun auch Apple Pay und Google Pay auf mehr Vielfalt beim Bezahlen, und verspricht gleichzeitig auch Händlern Vorteile.

Demnach soll es hier künftig geringere Abwicklungsgebühren für Zahlungen geben. Allerdings haben deutsche Händler fortan keinen Einfluss mehr darauf, auf welche Weise sie ihr Geld bekommen. Daraus macht das Unternehmen kein Geheimnis: „eBay übernimmt stärker die Kontrolle“, erklärte eBay-Deutschlandchef Eben Sermon im Gespräch mit dem „Handelsblatt“.

Anbieter auf eBay können künftig Gebühren sparen - davon profitieren auch private Kunden

Vor allem aber möchte das Unternehmen der Konkurrenz in nichts nachstehen: Indem eBay alle Abrechnungsprozesse über firmeneigene Systeme laufen lässt, spart es sich nämlich den Extra-Weg über teure Zahlungsdienstleister wie Paypal. Laut einem Bericht des Focus berechnet Paypal 1,9 Prozent des Verkaufsbetrages plus 0,35 Euro Transaktionsgebühr. Dadurch konnte sich eBay mit seinen Angeboten selten gegen den direkten Konkurrenten Amazon durchsetzen. Amazon bot Produkte oft zu einem etwas günstigeren Preis an, weil es sich Fremdgebühren sparte.

In den kommenden Wochen sollen ausgewählte Verkäufer eingeladen werden, um an der Einführungsphase der neuen Zahlungsabwicklung teilzunehmen. Noch ist nicht bekannt, wann genau die neue Zahlungsabwicklung in Deutschland startet. Das Online-Auktionshaus plant jedoch, einen Großteil der Verkäufer bis 2021 auf die neue Vorgehensweise umzustellen.

sl