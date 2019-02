Supermarkt-Hammer: Ketchup-Gigant beliefert Edeka nicht mehr - und muss nun Hiobsbotschaft verkraften

Ist ein freier Markt. Jeder kann Preise erhöhen wie er lustig ist, und jeder kann die Sachen in seine Regale stellen, die in sein Konzept passen.

Ich finde die Entscheidung von Edeka ok, verstehe aber nicht so ganz, warum das ein Thema für die Medien ist. Was kommt als nächstes? Heute Journal: 'Getränke Thomas nimmt Gerolsteiner Medium aus dem Programm, weil zu viel Kohlensäure drin ist'?