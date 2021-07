Edeka: Revolution an der Kasse - Das ändert sich jetzt beim Bezahlen

Hightech im Supermarkt

Von Jonas Raab

Edeka will seinen Papierverbrauch drastisch reduzieren. Dabei setzt der Handelsriesen bei seinen Supermarkt-Kassen an und bittet die Kunden um tatkräftige Unterstützung.

Neumünster - 6.923.430 Kilometer an Kassenbons produziert der deutsche Einzelhandel in einem Jahr. Damit könnte man die Erde 172 Mal umwickeln. Und als ob das noch nicht reichen würde, nötigt die Belegausgabepflicht seit Januar 2020 auch dem Bäcker um die Ecke selbst für ein einzelnes Brötchen, das über die Theke wandert, einen Beleg ab. Zwar ist der Aufschrei über die Bonpflicht längst verhallt, das Problem aber nicht gelöst: Kassenbelege werden in der Regel auf schadstoffbelastetes Thermopapier gedruckt; und im Gegensatz zum weitaus komplexeren Bezahlvorgang gibt es bislang kaum digitale Alternativen zum Bon. Bis jetzt, denn Edeka verspricht eine „papierlose Zukunft“.

Seit dem 1. Juli bietet der Handelsriese in seinen norddeutschen Edeka-, Marktkauf- und Naturkind-Märkten einen elektronischen Kassenbeleg (eBon) an. Das macht Mitbewerber Lidl zwar schon seit einem Jahr, der Service funktioniert hier allerdings ausschließlich bei einem Einkauf über die hauseigene Lidl-Plus-App. Bei Edekas eBon ist weder eine App oder irgendeine Anmeldung nötig, um den Kassenbeleg direkt auf dem Smartphone speichern zu können. „Die Kunden haben die Möglichkeit, an der Kasse zu wählen, ob sie sich einen klassischen Bon ausdrucken lassen oder den Beleg digital über einen QR-Code erhalten möchten“, erklärte Helene Dahlke, Sprecherin von Edeka Nord, dem Hamburger Abendblatt.

Edeka führt digitalen Kassenbon ein – so funktioniert die Belegausgabe jetzt

Auf seiner Website erklärt Edeka, welche Möglichkeiten Kunden jetzt an der Kasse haben: Nach dem Bezahlen des Einkaufs fragt der Kassierer, wie man seinen Beleg gerne hätte – auf Papier, digital oder gar nicht. „Sie möchten keinen Kassenzettel. Dann wird auch kein Kassenzettel gedruckt“, heißt es auf der Edeka-Homepage. Doch die Realität in Supermärkten ist meist eine andere: Der Bon wird gedruckt und wandert in den Müll, wenn ihn der Kunde nicht mitnehmen will.

Entscheidet man sich für den eBon, erscheint auf dem Kundendisplay neben dem Zahlungsbetrag 15 Sekunden lang ein QR-Code. Er lässt sich ohne App über die Smartphone-Kamera scannen. Der Kunde gelangt dann automatisch auf eine Serverseite mit dem digitalen Kassenzettel. Dort ist er einen Tag lang gespeichert und kann als PDF-Datei heruntergeladen und anschließend verwaltet werden.

Edeka und der eBon: Wird der digitale Kassenbeleg jetzt massentauglich?

Wie Lidl hat auch Edeka seine eigene App für den Kassiervorgang. Deren Nutzer erhalten den eBon jetzt automatisch als PDF-Datei mit der obligatorischen „Danke für Ihren Einkauf“-E-Mail. Sie brauchen an der Kasse deshalb keinen QR-Code einscannen und haben die Option auf einen zusätzlichen physischen Bon.

Zwar gibt es schon seit Längerem einige Drittanbieter, die mit eignen Apps Kassenbelege digitalisieren wollen – allerdings verhindern die unterschiedlichen Kassensysteme im Einzelhandel deren Durchbruch. Edekas eBon macht den digitalen Bon jetzt massentauglich. Die Umstellung sei Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Edeka, sagt Dahlke. Der Papierverbrauch – jährlich werden in Deutschland über 30 Tonnen an Kassenzetteln ausgestellt – solle dadurch deutlich reduziert werden.