„Hauch von Ostalgie“: Bei Rewe und Edeka werden jetzt auch beliebte Schokoriegel und Katzenfutter knapp

Edeka und Rewe haben erneut Ärger mit einem wichtigen Lieferanten. Der stellt die Lieferung jetzt ein. Damit dürften beliebte Produkte wie Schokoriegel oder Katzenfutter demnächst ausverkauft sein.

Verden – Der Wocheneinkauf im Supermarkt wird für Verbraucher immer teurer. Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Das zeigt sich auch an der Inflationsrate – die liegt laut Daten des Statistischen Bundesamts im September bei glatten zehn Prozent. Die hohen Preise dürften Kunden vermehrt zu den günstigeren Discountern locken. Daher sind auch Märkte wie Edeka und Rewe bemüht, mit Spar-Angeboten zu locken.

Preiskampf bei Rewe und Edeka: Whiskas, Mars, Snickers und Uncle Ben‘s werden knapp

Doch hier machen ihnen viele Lebensmittelhersteller einen Strich durch die Rechnung. Besonders Edeka liefert sich immer wieder harte Preiskämpfe. So nun auch mit dem großen Konzern Mars. In diesem Kampf hält auch Rewe bei den Preiserhöhungen dagegen, wie die Lebensmittelzeitung (LZ) berichtet.

Demzufolge klaffen auch schon erste Lücken in den Regalen. Mars liefert nicht nur die bekannten Süßwarenmarken wie Bounty, Snickers, Twix und Co., sondern auch den bekannten Uncle Ben‘s Reis oder Tiernahrung wie Whiskas, Sheba und Pedigree. Laut LZ-Berichten liefert der Produzent mittlerweile seit drei Monaten nicht mehr an Rewe und Edeka – und die Lager werden immer leerer.

Die beiden Supermarktriesen äußern sich nicht zum Preiskampf mit Mars. Aus dem Umfeld ist nur von Forderungen von „nicht nachvollziehbaren Preiserhöhungen“ zu hören. Der Mars-Süßwarenchef Carsten Simon erklärte der LZ, dass der Produzent aufgrund der stark gestiegenen Kosten „dringend eine zweite Preiserhöhung in diesem Jahr“ benötige. Die Erhöhung würde im Durchschnitt im hohen einstelligen Prozentbereich liegen.

Kunden bemerken bereits leere Regale: „Lasse meine Katze hungern“

Auch die Kunden haben mittlerweile die ersten Lücken in den Regalen entdeckt. Auf Twitter teilt eine Edeka-Kundin ein nahezu leeres Whiskas-Katzenfutter-Regal. Zwischen den letzten verbliebenen Futter-Päckchen findet sich ein Hinweis des Marktes. Darauf abgebildet sind die Eigenmarken-Katzenfutter von Edeka selbst mit dem Spruch „Whiskas ist ausgebüxt. Wir sind dir treu.“

Vorgestern im EdekaCenter, sonst immer hervorragend bestückt, in der Abteilung Katzenfutter: noch nie solch gähnende Leere gesehen. pic.twitter.com/Ll8qTpj9Vn — WhitePill #DrainTheSwamp (@nonAlliPetihW) September 24, 2022

Einem anderen Kunden sind ebenfalls die Lücken, besonders beim Katzenfutter, bereits aufgefallen. Er teilt das Bild eines leeren Edeka-Regals und schreibt dazu: „Vorgestern im Edeka Center. Sonst immer hervorragend bestückt in der Abteilung Katzenfutter. Noch nie solch gähnende Leere gesehen.“ Als ihn ein weiterer Nutzer auf den laufenden Preiskampf hinweist, zeigt der Katzenbesitzer wenig Verständnis. „Ahh, verstehe. Na, dann ist es ja kein Wunder, da zeige ich mich natürlich solidarisch & lasse meine Katzen hungern“, antwortet er sarkastisch. (ph)

