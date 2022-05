Edeka: Aufgerissene Verpackungen, „respektloses Verhalten“ - Supermarkt sperrt alle Schüler aus

Von: Patricia Huber

Teilen

Eine Edeka-Filiale in Neubrandenburg verbietet Kindern und Jugendlichen während der Schulzeit den Eintritt. (Symbolbild) © Frank Hoermann/Imago Images

Weil sich Schüler in einem Edeka in Neubrandenburg wiederholt daneben benahmen, dürfen sie jetzt nicht mehr rein. Doch die Maßnahme sorgt für Ärger bei Schülern und Eltern.

Neubrandenburg - Dass Supermärkte den Zutritt zu ihrem Laden beschränken, ist seit der Corona-Pandemie keine Seltenheit mehr. Lange durften etliche Märkte nur mit einem Einkaufswagen betreten werden. So wurde dafür gesorgt, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig darin aufhalten und die Abstände eingehalten werden. Jetzt wurden die strengen Regeln aufgehoben, doch ein Edeka in Neubrandenburg lässt trotzdem nicht jeden in seinen Laden.

Edeka-Filiale verbietet Kindern den Eintritt

Vor dem Eingang des Edeka Kaufhof-Süd steht ein großes Schild, wie nordkurier.de berichtet. Darauf zu lesen: „Zutritt unter 16 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten! Während der Schulzeit, 7.30 Uhr – 14.30 Uhr.“ Was hat es denn damit auf sich? Dürfen Kinder und Teenager sich dort etwa kein Mittagessen oder ähnliches mehr kaufen?

Nein, dürfen sie nicht – und das hat einen ernsten Hintergrund, wie die stellvertretende Marktleiterin erklärt: „Die Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) kommen her, reißen Produkte auf, lassen die dann einfach so stehen und bezahlen die auch nicht.“ Außerdem würden sich die Jugendlichen gegenüber anderen Kunden respektlos verhalten.

Neben dem rüpelhaften Benehmen im Geschäft nennt die Marktleiterin noch einen weiteren Grund für die strenge Maßnahme: „Weil die Schüler hordenweise ankommen, belegen sie auch die Einkaufswagen. Aber am Ende kauft dann nur einer von ihnen etwas. Währenddessen stehen die älteren Leute, die alle etwas kaufen möchten, draußen und müssen auf einen Wagen warten.“

Edeka: Schüler reagiert mit Beleidigungen auf Laden-Verbot

Doch die Schüler scheinen ziemlich verärgert über das plötzliche Zutrittsverbot zu sein. Als einer der Schüler sich nicht daran gehalten hat, hat Kassierer Justin Mutz ihn darauf angesprochen, wie er nordkurier.de erzählt. Daraufhin wurde er beleidigt und beschimpft. Außerdem soll der Teenager gerufen haben: „Sch*** Laden, ich hoffe, ihr geht pleite.“ Dieser Ausbruch habe dann ein Hausverbot zur Folge gehabt.

Eine Mutter ist jedoch genauso wenig begeistert von dem Verbot. Sie ist der Meinung, dass damit alle Kinder diskriminiert würden.„Sie sollten den Pappenheimern, die dort Unfug treiben, ein Hausverbot erteilen und nicht alle Kinder vor der Tür stehen lassen.“ So könnten sich Kinder in der Mittagspause nicht einmal etwas zu trinken kaufen, wenn ihre Flasche leer ist.

Die Marktleitung beruft sich hier auf ihr Hausrecht. Demnach kann jeder Ladenbesitzer selbst entschieden, wer bei ihm einkaufen darf. Beim Landkreis, welcher Träger der betroffenen Schule ist, sorgt das Verbot für Verwunderung. Er versucht nun, zwischen Schule und Supermarkt zu vermitteln. (ph)