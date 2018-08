Edeka testet Neuerung bei Wurst und Käse - das steckt dahinter

Aber auch diese Dosen sind wiederum aus Plastik. Ich hab sie mir im Netz angesehen. Nett, so mit Panda vornedrauf und dem Spruch "Denk an mich"... Man will ein Schuldbewusstsein aufbauen, so sehe ich das zumindest. Auch wenn schon längst erwiesen ist, dass zB der Plastikmüll im Meer fast ausschließlich aus asiatischen und afrikanischen Regionen stammt. Aber sei's drum.

Da es heißt (woanders), dass diese Frischeboxen in speziellen Desinfektions-Spülmaschinen gereinigt werden, gehe ich mal davon aus, dass dort mit sehr hohen Temperaturen gearbeitet wird. Wie viele Spülgänge hält so eine Dose aus, bis auch sie wieder als Müll entsorgt werden muss? Kommt zu Wasser und Hitze noch Chemie als Spülmittel hinzu? Nehmen die Dosen dann (spätestens, wenn sie nach einigen Spülgängen poröser werden) den Geruch dieser chemischen Reinigunsmittel an? Und damit auch der Inhalt? Oder wird mit weniger hohen Temperaturen gearbeitet? Aber hat man dann wirklich hygienisch einwandfrei saubere Dosen? Wenn ich mir so überlege, dass da vlt. manche den Inhalt der Dose so lange durch die Gegend ziehen, bis selbiger anfängt grün zu werden...

In unserem Edeka wird Wurst und Käse übrigens nicht in Plastik über die Theke gereicht; die Lebensmittel kommen in das bekannte Einschlagpapier und alles zusammen dann in eine Papiertüte. So gehts doch auch, oder nicht?