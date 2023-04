Lindner plant umfassende Steuer-Reform – Ganze Steuerklassen werden abgeschafft

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Finanzminister Christian Lindner (FDP) plant Änderungen bei den Steuerklassen für Ehepartner. (Archivbild) © Julian Weber/dpa

Die Ampel-Regierung plant grundlegende Änderungen bei den Steuerklassen für Ehepartner. Das Vorhaben betrifft Millionen Deutsche.

Berlin – Das Steuersystem in Deutschland soll reformiert werden – das plant das Bundesfinanzministerium unter Finanzminister Christian Lindner (FDP). Betroffen sind dabei die Steuerklassen 3 und 5, die von Millionen Paaren genutzt werden. Im März wurde bekannt, dass für das im Koalitionsvertrag vorgesehene Vorhaben derzeit ein Gesetzespaket erarbeitet wird. Was die Ampel plant, wer betroffen ist.

Reform der Steuerklassen: Wer ist betroffen?

Reformiert werden die Steuerklassen 3 und 5. Diese sind für Ehepartner und eingetragene Lebenspartnerschaften gedacht, die die steuermindernde Wirkung des Splittingverfahrens nutzen möchten. Das funktionierte bisher so: Wenn zum Beispiel zwischen einem Paar ein großer Einkommensunterschied besteht, wählt der Besserverdienende Steuerklasse 3, der andere Steuerklasse 5. Dann gibt es zwar eine hohe Steuerbelastung für den Partner in Klasse 5, dies wird jedoch durch das höhere Nettogehalt des Besserverdieners in Klasse 3 mehr als ausgeglichen. Der Nachteil dabei: Oft drohen den Paaren bei diesem Steuermodell hohe Steuernachzahlungen.

Steuerklassen abschaffen: Das plant die Ampel

Die Ampel plant nun, dass Partner, die die Steuerklassenkombination 3 und 5 nutzen, künftig beide in Klasse 4 mit Faktorverfahren überführt werden sollen. Dabei wird die abgezogene Lohnsteuer durch einen Faktor gemindert, den der Fiskus aus der zu erwartenden Lohnsteuer berechnet. Damit wird eine höhere Besteuerung in Klasse 5 vermieden und eine gerechte Verteilung der Steuerbelastung bei beiden Partnern anhand der in der Ehe gemeinsam bezogenen Arbeitslöhne erreicht. Das Splittingverfahren bleibt also erhalten.

Warum möchte die Ampel das bisherige System ändern?

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) sagte, ein geschlechtergerechtes Steuersystem brauche eine Neugestaltung der Steuerklassen 3 und 5. „Dadurch wird die Lohnsteuerbelastung zwischen Eheleuten fairer verteilt“, sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Damit würden die ökonomische Gleichstellung und die soziale Sicherung von Frauen gestärkt.

Hintergrund: In Steuerklasse 5 befinden sich vor allem Frauen: Sie verdienen meist weniger als ihre Ehepartner oder kümmern sich um Kinder oder Angehörige, statt voll erwerbstätig zu sein. Die Ampel-Regierung will mit der Reform die Steuerbelastung gerechter verteilen und die betroffenen Frauen stärker am Erwerbsleben beteiligen.

Vorteile und Nachteile der Reform für Steuerzahler

Die Vorteile, die die Reform bringen kann, liegen auf der Hand: Hohe Steuernachzahlungen können so für die Paare vermieden werden. Außerdem hat der Partner in Steuerklasse 5 damit eine geringere monatliche Steuerbelastung, also mehr Netto vom Brutto, und kann so unter anderem mehr von abhängigen Lohnersatzleistungen wie etwa dem Kurzarbeitergeld profitieren.

Einen Nachteil gibt es aber für Paare, bei denen nur ein Partner arbeitet: Dieser erhält dann monatlich ein niedrigeres Nettogehalt als bisher. Allerdings gibt es dann eine größere Erstattung bei der Steuererklärung oder die Nachzahlungen verringern sich.

Mit Material der dpa

.