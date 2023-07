Eigene Schufa-Auskunft ab sofort jederzeit per App

Schufa-Logo © Ralph Peters/Imago

Verbraucher können ihre Schufa-Auskunft ab sofort jederzeit online einsehen.

Berlin in Deutschland - Notwendig dafür ist die Registrierung in der App der Tochterfirma Bonify, wie die Schufa am Dienstag mitteilte. „Im Laufe des Jahres“ will das Unternehmen zudem auch die gespeicherten Daten in der App verfügbar machen, die zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit „wichtig“ sind.

Die Schufa und andere - kleinere - Auskunfteien speichern Personendaten wie Name, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift sowie die „Kredithistorie“ mit Anzahl der Konten, Kredite, Handy- und Leasingverträge, unbezahlte Rechnungen oder Insolvenzen. Mit Hilfe dieser Daten und einem jeweils eigenen mathematisch-statistischen Verfahren (Scoring) schätzen sie das Zahlungsverhalten eines Verbrauchers ein.

Ihre Scoring-Werte verkaufen die Auskunfteien an Banken, Telefonanbieter oder Versandhändler. Die wiederum nutzen den Scoring-Wert, um einen Kunden vor Vertragsabschluss einzustufen - je nach Wert muss ein Kunde etwa Vorkasse leisten oder darf auf Rechnung zahlen, bekommt einen günstigen Kredit oder muss dafür mehr Zinsen aufbringen.



Die kostenlose Möglichkeit, die eigenen Daten abzurufen, gibt es auf der Schufa-Seite bereits. Für diese sogenannte Datenkopie ist es nötig, den Ausweis hochzuladen; sie wird dann per Post zugeschickt. Eine Bonitätsauskunft, wie sie etwa Vermieter verlangen, kostet dagegen 29,95 Euro. Sie ist laut Schufa-Sprecherin ein „offizielles Dokument“. Diese Auskunft enthält weniger vertrauliche Daten.



Der Basisscore findet sich auch in der Datenkopie; es ist ein Prozentwert. Die Bedeutung wird in der App erläutert.



Schufa-Chefin Tanja Birkholz erklärte am Dienstag, die Möglichkeit, den persönlichen Schufa-Basisscore jederzeit online und kostenlos einzusehen, sei „ein weiterer Meilenstein in der Transformation“ des Unternehmens. Die neue Schufa verfolge das Ziel, die Transparenz zu erhöhen und den Menschen künftig mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben. Erster Meilenstein war demnach der Score-Simulator im Oktober 2022 - er erklärt, wie die Schufa die Kreditwürdigkeit berechnet.



Die Schufa hatte den Finanzdienstleister Forteil GmbH mit der App Bonify Ende 2022 gekauft. Birkholz betonte, beide Unternehmen seien rechtlich unabhängig.



Bonify bietet neben Informationen über den eigenen Bonitätsscore auch Spar- und Finanztipps oder die Vermittlung von Krediten an - auch solche ohne eine Schufa-Prüfung. Die App hat nach eigenen Angaben mehr als eine Million Nutzerinnen und Nutzer.



Die Organisation Finanzwende kritisierte am Dienstag, Bonify sei aus ihrer Sicht ein trojanisches Pferd. „Bonify ist eine Vertriebsplattform für Kredite und andere Finanzprodukte. Kundinnen und Kunden werden mit der Möglichkeit, den Schufa-Score abzurufen, in eine App gelockt, auf der ihnen dann später vielleicht teure Finanzprodukte angeboten werden“, erklärte Michael Möller von Finanzwende. Die Registrierung in der App sei „offensichtlich interessengeleitet“. ilo/pe